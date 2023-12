Bomba Chiesa, 100 milioni: addio Juventus

Il mercato della Juventus potrebbe regalare una sorpresa clamorosa forse già a gennaio: il ds Giuntoli attende una proposta concreta

La prossima ormai imminente sessione invernale di mercato potrebbe regalare in casa Juventus qualche colpo a sorpresa, sia in entrata che in uscita. La squadra di Massimiliano Allegri veleggia al secondo posto in classifica con un distacco di quattro punti dall’Inter, un piazzamento eccellente frutto per ora di una serie di risultati al di sopra delle aspettative.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali di allenatore e dirigenti, al responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli non dispiacerebbe affatto puntellare la rosa rendendola più competitiva in vista della seconda parte di stagione. Ma per immaginare qualsiasi tipo di nuovo innesto è necessario in primis reperire le risorse necessarie ad investire in entrata.

Nessuno dalle parti della Continassa credeva di poter riflettere sulla cessione di uno dei pezzi più pregiati dell’organico come ad esempio Federico Chiesa. Il ventiseienne attaccante ligure che in questa stagione ha trovato la tanto auspicata continuità di rendimento, sancita da 5 gol e 2 assist in quindici presenze, a suon di prestazioni importanti ha attirato l’interesse di alcune big del calcio internazionale.

Sono soprattutto le grandi di Premier League ad avere pronti gli argomenti giusti per strappare Chiesa alla Juventus. Una in particolare sembra voler fare sul serio, forse già a gennaio prossimo.

Chiesa, addio alla Juventus per 100 milioni: futuro in Premier per l’ex viola

Si tratta del Liverpool che da tempo segue con grande attenzione le prove dell’ex gioiello della Fiorentina. Il tecnico del ‘Reds’ Jurgen Klopp avrebbe individuato proprio in Federico Chiesa il sostituto ideale di Momo Salah, sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Dalla cessione dell’attaccante egiziano il club della Mersey intende incassare una cifra di tutto rispetto da reinvestire sull’attaccante della Juventus.

Parliamo di 100 milioni di euro tondi tondi di fronte ai quali i bianconeri non potrebbero, forse, dire di no. Perdere un giocatore di questo livello a metà stagione sarebbe un rischio enorme, ma è pur vero che incassando una cifra del genere Giuntoli e Manna avrebbero la possibilità di regalare ad Allegri almeno tre rinforzi di grande qualità.

Oltre al sostituto di Chiesa gli uomini mercato della Juventus andrebbero all’assalto di due centrocampisti di alto livello in grado di accrescere il livello qualitativo della rosa. I prossimi saranno giorni di riflessioni e di attesa in casa bianconera.