Il City vuole salire sul tetto del mondo: Guardiola detta la via

La finalissima per essere campioni di tutto. Il Manchester City di Guardiola vuole prendersi anche il Mondiale per club. L’obiettivo è chiaro e alle 19 a Jeddah i citizens si giocano l’ultimo appuntamento contro il Fluminense. I brasiliani, con Felipe Melo e Marcelo come star, tentano lo sgambetto. In casa City mancheranno ovviamente Haaland, De Bruyne e Doku. Così Guardiola affiderà ancora una volta le speranze offensive ad Alvarez, riferimento avanzato della manovra. Alle sue spalle pronta la fantasia di Foden, l’estro di Bernardo Silva e l’effervescenza dinamica di Grealish. Sollevare il quinto trofeo nell’anno solare dopo Premier, FA Cup, Champions e Supercoppa europea darebbe alla truppa di Guardiola quella convinzione necessaria a risalire la china in campionato, dove le cose, ultimamente, non stanno andando come previsto.