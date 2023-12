Quaranta milioni per il colpaccio Zirkzee: ecco dove giocherà

Joshua Zirkzee sta incantando tutti e c’è già una big pronta a mettere sul piatto 40 milioni per convincere il Bologna a cederlo

Il centravanti olandese Joshua Zirkzee è letteralmente esploso in questa stagione, toccando picchi di rendimento che non sono passati inosservati. A 22 anni può finalmente approdare in un top club.

Che il Bologna sia la squadra rivelazione di questa stagione non ci sono più molti dubbi. Al cammino straordinario in campionato si è aggiunto anche lo scalpo dell’Inter in Coppa Italia. I ragazzi di Thiago Motta sono riusciti ad espugnare San Siro ai supplementari, ribaltando i nerazzurri in pochi minuti, da 1-0 a 1-2. I gol di Beukema e Ndoye sono frutto di due giocate straordinarie di Joshua Zirkzee, subentrato dalla panchina e padrone della scena.

Il centravanti olandese non è andato a segno contro Roma e Inter nelle ultime due gare disputate ma ha dispensato calcio ad altissimo livello. La sua importanza nello scacchiere tattico del Bologna è impressionante, con una perfetta adattabilità sia al gioco spalle alla porta sia all’attacco della profondità.

Forza fisica e qualità tecnica che fanno del classe 2001 uno dei profili più ambiti in Serie A e non solo. La bravura di Giovanni Sartori, ds del Bolgona, è stata quella di portarlo in Italia per 8,5 milioni, strappandolo al controllo del Bayern Monaco.

In realtà nel nostro Paese c’era arrivata già nel 2021, al Parma, ma i gialloblù decisero di non riscattarlo, rimandandolo in Germania.

Zirkzee show, tutti pazzi per l’olandese: la Premier League più avanti di Milan e Juventus

Zirkzee ora fa gola a tutti i grandi club della Serie A e non solo. Come raccontato da Stefano Salandin, giornalista di “Tuttosport“, ai microfoni di TVPlay, c’è la fila per convincere il Bologna a cederlo.

Il problema al momento è l’alta valutazione che ne fa Saputo, di 40 milioni di euro. “Non credo che il Milan possa spendere questa cifra per Zirkzee a gennaio, per questioni sia di bilancio che di progetto”, spiega Salandin. Poi a proposito di un’altra squadra sulle tracce dell’olandese aggiunge: “Anche alla Juve piace tantissimo ed è segnato in rosso sull’agenda di Giuntoli. Il problema restano però le cifre”.

Alla fine la destinazione più probabile è quindi la Premier League, dove a giugno saranno prontissimi a mettere sul piatto i 40 milioni richiesti per aggiudicarsi un profilo che può letteralmente esplodere nel giro di qualche mese.

