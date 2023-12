Superlega, i ribelli festeggiano. Ma c’è un muro di ‘no’

La Corte UE promuove la Superlega con la sentenza di ieri mattina: è una sentenza storica che andrà approfondita e interpretata. Ma il calcio, per ora, dice ‘no’. Il muro è consistente: la A22 esulta, mentre UEFA, FIFA, club e leghe sono contrari. Non sarà facile organizzare il nuovo torneo. Durissime sono state le parole di Ceferin: “Il calcio non è in vendita”. Tante big europee, a partire da Atletico Madrid, Bayern Monaco e Manchester United hanno detto chieramente no, chiudendo le porte al progetto.

Niccolò Anfosso