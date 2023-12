Svolta nel tennis: accordo ufficiale, assurdo Roger Federer

Colpo di scena clamoroso nel mondo del tennis, c’entra Roger Federer: l’annuncio è ufficiale, tifosi senza parole

Se il tuo nome è Roger Federer e sei stato uno dei tennisti più amati di tutti i tempi, resti destinato a fare notizia anche quando non fai sostanzialmente nulla. Nonostante il fuoriclasse elvetico si sia ormai ritirato ufficialmente da oltre un anno, i tifosi continuano a sperare di rivederlo un giorno in campo. Nell’attesa, potranno comunque accontentarsi di rivedere molto presto uno degli uomini che hanno portato Federer a ottenere gli incredibili successi raggiunti in carriera.

Dietro a ogni grande tennista, c’è un grande staff che lavora per sfruttare al meglio il suo talento e le sue doti naturali. Il talento, anche quando fuori dal comune, non basta per raggiungere i risultati migliori.

Servono professionalità, testa, disciplina e anche le giuste guide. Lo sa bene Nick Kyrgios, provvisto di talento enorme ma di nessuna delle altre qualità, così come lo sanno bene i vari Grigor Dimitrov, Gael Monfils o Ernest Gulbis, tanto per ricordare altri potenziali grandi campioni in grado di ottenere solo la metà di ciò che avrebbero potuto.

Federer, anche da questo punto di vista, è stato invece esemplare, dimostrando di avere una grande accortezza anche nella scelta degli uomini da inserire nel loro staff. E uno di questi, il più longevo, forse il più importante, sta per cominciare a lavorare su un altro grande giocatore pronto a diventare nei prossimi anni uno dei big del circuito.

Federer, svolta incredibile: il suo storico coach lavorerà con un nuovo big del tennis

Un pezzo di storia di Roger Federer, e quindi un pezzo di storia del tennis, torna a rimettersi in gioco nel circuito Atp. Si tratta del suo coach più longevo, di un personaggio che è stato membro del suo staff, come allenatore, ma anche come amico e compagno d’avventure, dal 2007 al 2022: Severin Luthi.

Capitano della nazionale svizzera di Coppa Davis dal 2005, Luthi ha lavorato all’interno dello staff di Re Roger in vari ruoli, affiancando i vari Edberg, Annacone e Ljubicic e rimanendo sempre una figura costante nello staff dello svizzero.

Adesso il suo compito sarà però ben più arduo. Dovrà infatti cercare di lavorare con Boris Becker all’interno dello staff di Holger Rune. Dopo aver vissuto un 2023 fatto di alti (pochi) e bassi (innumerevoli), il tennista danese ha deciso di rilanciarsi nella nuova stagione e di farlo con la miglior squadra possibile.

Un modo come un altro per lanciare il proprio guanto di sfida ai vari Sinner e Alcaraz, oltre che a Nole Djokovic, destinato a rimanere per tutti non un rivale da battere, ma il rivale numero uno in assoluto. E forse Luthi, da questo punto di vista, potrà essere utile a Rune per permettergli d’individuare qualche punto debole del serbo. Qualora ne avesse.