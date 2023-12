Calciomercato: Zirkzee sarà bianconero, affare da 50 milioni

Uno dei nomi più caldi in questa sessione di mercato invernale ed in prospettiva per l’estate è quello di Joshua Zirkzee. Il bomber del Bologna continua ad essere nel mirino di tanti top club ma alla fine, a quanto pare, sarà bianconero. L’affare è da 50 milioni di euro e rappresenta davvero un punto di svolta da questo punto di vista.

Tra i talenti di maggior prospettiva e più interessati a livello internazionale nel ruolo di riferimento offensivo non si può non considerare il bomber del Bologna. Quest’anno, infatti, sta brillando probabilmente come non mai. Sta dimostrando, a forza di gol e di grandi giocate illuminanti, quello che è il suo valore ed il suo enorme potenziale. E che, inoltre, può ripetere anche in Serie A quanto fatto con l’Anderlecht. I felsinei ci hanno creduto sin da subito, investendo ben 8 milioni e mezzo. Adesso, però, il suo valore è volato alle stelle ed i bianconeri sono pronti a chiudere. Affare da 50 milioni complessivi.

Dal Bologna in bianconero: le ultime sul bomber

Il nome dell’olandese cresciuto nel Bayern Monaco è finito sui taccuini, in maniera del tutto inevitabile, dei più grandi club. Sia in Europa che, ovviamente, in Serie A. In tal senso, arriva un punto di svolta importante dal momento che sta per arrivare una offerta da 50 milioni.

A formularla potrebbe essere, secondo quanto raccontato da “Fichajes.net” e da “MilanWeb“, il Newcastle, che punta al top e che vuole assicurarsi le sue prestazioni. Il suo obiettivo è quello di anticipare tutti e per questo vogliono presentare una simile offerta, impossibile da eguagliare per qualunque club italiano. Insomma, per la Serie A pare sia giunto già il momento di salutare la stella di Joshua Zirkzee.

Zirkzee al Newcastle, affare da 50 milioni

Oltre ad un fisico impressionante, quello che lascia a bocca aperta di questo ragazzo è la sua straordinaria classe. Oltre alla sua visione di gioco davvero notevole. Per questo motivo, oltre ad essere molto efficace sotto porta, è anche bravissimo nel servire assist ai compagni, liberandoli al tiro. Non a caso tra Serie A e Coppa Italia in stagione ha totalizzato 4 assist e 8 gol. Il prototipo del centravanti moderno ed il Newcastle, che ambisce ad entrare nell’elite del calcio mondiale, non vuole farsi sfuggire questa occasione.