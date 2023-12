Inzaghi promuove il protagonista più atteso: “Come se avesse fatto doppietta!”

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter nel post partita del Meazza dove i nerazzurri hanno battuto il Lecce: “Due giorni di riposo per la squadra, era dal 13 luglio che non succedeva. Contento della squadra e stasera era una di quelle sere in cui avevo scelte limitate. Sanchez l’abbiamo recuperato ieri, De Vrij oggi, Pavard ha giocato mezzora col Bologna. Avevo solo le due mezzali e il play che potevamo schierare subito. Eravamo in grandissima emergenza ma stiamo tirando fuori risorse. Pavard ha fatto il quinto e stava facendo gol. I ragazzi stanno andando oltre l’emergenza, questo mi soddisfa molto. Arnautovic? La prestazione che ha fatto vale come due gol, è stato bravissimo dal primo all’ultimo minuto. L’unico dispiacere è che non abbia trovato il gol”.