Nuovo infortunio in difesa: richiamano Koulibaly dall’Arabia

Un infortunio in difesa costringe il top club ad estremi rimedi. Possibile la richiamata di Kalidou Koulibaly dall’Arabia Saudita?

Kalidou Koulibaly, vecchia conoscenza del calcio italiano e bandiera per otto stagioni del Napoli, è pronto a tornare in Europa dopo essere andato via la scorsa estate. Era al Chelsea, arrivato nel 2022, quella dell’addio alla serie A. Le cose però in Premier League non sono andate al meglio per lui, con un’annata disastrosa chiusa a centroclassifica. L’addio non è stato molto rimpianto da parte dei tifosi e addetti ai lavori dei blues.

La sua carriera è continuata in Arabia Saudita, per la precisione all’Al-Hilal. Il senegalese si sta districando al meglio nella nuova realtà araba, mettendo a segno anche una rete fin qui. Il richiamo dell’Europa però potrebbe essere forte, anche perché il calcio europeo è tutta un’altra cosa. Soprattutto se a richiamarlo nel vecchio Continente dovesse essere uno dei top club più blasonati in circolazione.

Koulibaly dice già addio all’Arabia? Lo richiamano in Europa

L’ambientamento di Koulibaly all’Al-Hilal è stato buono ma nulla di più. Il senegalese starà rimpiangendo i tempi di Napoli. Il difensore può andare via dall’Arabia Saudita già a gennaio, a fronte di una buona offerta. Il club che lo sta cercando ha bisogno come l’aria di difensori e starebbe pensando proprio all’ex azzurro.

Il Real Madrid è alle prese con diversi infortuni in difesa, non ultimo quello che riguarda Alaba, il più serio di tutti che vedranno l’austriaco fuori a lungo. Sembra scontato il ritorno sul mercato da parte del club di Florentino Perez, come evidenziato da ‘elgoldigital.com’, con Carlo Ancelotti che avrebbe chiesto espressamente Koulibaly. Lo vuole riportare in Europa già a gennaio. Vedremo se il suo presidente lo accontenterà.