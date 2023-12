Sinner, l’annuncio sul Padel lascia tutti senza parole

Il fenomeno Padel sta prendendo sempre più piede nel nostro paese: c’è chi, nel circuito, spinge Sinner a provarci

La vittoria dell’Italtennis in Coppa Davis, oltre a regalare una gioia immensa a chi aspettava questo momento da 47 anni – tanto era passato dall’ultimo, e unico, trionfo dell’Italia nella famosa competizione a squadre – ha anche stimolato la ripresa del gioco tra i più giovani.

La grande visibilità avuta dalla Final Eight di Malaga, con la relativa soddisfazione di vedere i nostri tennisti sul tetto del mondo, ha dato certamente una spinta ad uno sport che, sebbene non abbia mai perso il suo fascino verso il pubblico, ultimamente era stato seriamente minacciato dal Padel.

Basta guardarsi in giro, in qualunque città d’Italia siate, per accorgersi di come spuntino come funghi, ad ogni angolo di strada, strutture che consentano di giocare a Padel. Uno sport che, rispetto al tennis, ha indubbiamente meno bisogno di princìpi di tecnica pura prima di essere praticato.

Intendiamoci, per giocar bene a Padel e divertirsi, è parimenti necessario prendere lezioni ed imparare i ‘trucchi’ del mestiere, ma il tennis ha una complessità ben differente.

Il Padel, che è nato e ha avuto il suo boom in Spagna, si è esteso progressivamente in più paesi europei, facendo proseliti giorno dopo giorno. Settimana dopo settimana. Impossibile non pensare all’eventualità che qualche tennista in attività, a fine carriera, non possa intraprendere questa strada.

Jannik Sinner e il Padel: l’annuncio della giocatrice

La 32enne Carolina Orsi, regina del Padel italiano, una che ha scoperto questa divertente disciplina solo 3 anni fa, dopo aver praticato praticamente tutti gli sport, può vantare un best ranking mondiale come numero 18 del mondo. Stiamo dunque parlando, relativamente alle padeliste italiane, di una vera e propria star.

Intervenuta ai microfoni di ‘TvPlay.it’ per parlare nel dettaglio dello sviluppo del Padel in italia e anche della sua storia personale, Carolina ha esteso il discorso anche ad un certo Jannik Sinner. ‘Profetizzando’ in qualche modo, per il campione altoatesino, un futuro nello sport che sta facendo impazzire tutti gli amatori italiani.

“Se Sinner, una volta terminata la carriera da tennista, dovesse diventare padelista, il percorso è sempre quello: deve venire qui in Spagna per allenarsi e migliorarsi. Più Fognini o Sinner come possibili padelisti? Non lo so, entrambi. Ma è uno sport per tutti“, ha dichiarato Carolina Orsi.