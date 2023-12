Prezzo fissato, Juventus avvisata: servono quasi 9 milioni

La Juventus sta pensando seriamente di investire una cifra importante per portare a Torino il profilo richiesto da Allegri

Servono circa 9 milioni di euro per portare il centrocampista che serve ai bianconeri in Serie A. Il club di appartenenza ha deciso di fare muro e di non concedere alcuno sconto, nemmeno sul prestito.

La vittoria con il Frosinone ha donato un minimo di serenità all’ambiente bianconero dopo il passo falso di Genova. Allegri e i suoi restano a -4 dall’Inter e possono ancora cullare sogni Scudetto, a patto di migliorare la propria rosa a gennaio. Serve uno sforzo da parte di tutti per alzare il livello di competitività ed essere sul piano dei nerazzurri. L’infortunio di Locatelli preoccupa in vista della Roma (quando mancherà anche Cambiaso per squalifica) e considerando i soli Miretti, McKennie e Rabiot, è obbligatorio prendere un rinforzo.

Giuntoli è a lavoro da settimane, nel tentativo di individuare il nome giusto. Gli occhi sono puntati sulla Premier League, dove militano sia Phillips, che Hojbjerg, oltre a Thomas Partey. Per quest’ultimo c’è il problema Coppa d’Africa a frenare la trattativa, mentre per i primi due è soprattutto un discorso economico. L’idea della Vecchia Signora di strappare un prestito secco dovrà essere riposta nel cassetto viste le richieste di Manchester City e Tottenham.

Juventus, richieste alte per Phillips: Guardiola vuole 9 milioni di euro per il prestito

Secondo quanto riportato da Football Insider, Pep Guardiola ha avanzato una richiesta di 7,5 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro) per lasciar partire in prestito Kalvin Phillips. La cifra è stata concordata con l’Everton, che aveva chiesto informazioni nei giorni scorsi, ma a quanto pare l’ex giocatore del Leeds non avrebbe la volontà di scendere di livello.

Per lasciare Manchester ci vuole un progetto top, come quello che può garantirgli proprio la Juventus. Il 28enne è il nome giusto per abbinare equilibrio tattico e qualità tecnica, in un reparto che ora è davvero a corto di alternative. Resta da capire se Giuntoli riuscirà a trovare i 9 milioni da investire per il prestito.

