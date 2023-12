Michael Schumacher, confessione a dir poco toccante: tifosi in lacrime

Una confessione particolare su Michael Schumacher commuove il cuore dei fan: la presenza dell’ex pilota è più viva che mai

Una vera leggenda, per tutta la Formula Uno e per il mondo dello sport, non soltanto per i tifosi della Ferrari. Michael Schumacher ha scritto pagine di storia del Cavallino Rampante e del Circus motoristico, le sue imprese vengono ancora ricordate con grande nostalgia e saranno tramandate anche ai posteri. Ma con un ovvio velo di malinconia per ciò che è accaduto all’ex pilota tedesco.

Sono passati ormai dieci anni da quel maledetto giorno sulle nevi di Meribel, in Svizzera. Mentre Michael stava sciando, un brutto incidente ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Schumacher fu trasportato in ospedale in gravi condizioni, da allora è calato il più profondo riserbo su quale sia effettivamente sia il suo stato di salute. Solo la famiglia e gli amici più intimi e fidati, come Jean Todt, sanno esattamente come stiano le cose.

In questi anni, i tifosi non hanno mai fatto mancare messaggi di incoraggiamento e di sostegno a Michael e a tutta la famiglia. La quale lo tiene costantemente vicino a sé, curandolo a casa, con l’ausilio di specialisti e apparecchiature all’avanguardia. Quanto gli è successo ha causato un profondo shock in tutti, che non è mai andato via. E questo emerge dalle dichiarazioni estemporanee dei membri dell’entourage ristretto del ‘Kaiser’, da cui si intuisce come niente possa più essere come prima.

Michael Schumacher, parla il fratello Ralf: “Nulla è più come prima”

Alla ‘Bild’, ha parlato in questi giorni anche suo fratello Ralf, che a sua volta è stato pilota di Formula Uno, con buoni risultati ma non toccando mai i successi e le vette di popolarità di Michael.

Le parole di Ralf hanno toccato e commosso tutti: “Michael mi manca così tanto, è sempre stato al mio fianco – ha dichiarato – Sull’incidente, posso dire solo che è stato un momento brutto e drastico per tutta la famiglia, anche per me, ha cambiato il nostro destino. C’è stata tanta sfortuna, la vita a volte è ingiusta. Grazie a qualche cura moderna, qualche cosa si è potuto fare. Ma nonostante questo niente è come prima”.

Il ricordo di ciò che è stato, comunque, anima ancora i cuori di tutti i suoi tifosi.