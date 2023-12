Hamilton da brividi, è il regalo più bello: impossibile non piangere

Lewis Hamilton riesce a far breccia nel cuore degli appassionati dei motori con il racconto di un Natale davvero commovente

Il pilota Lewis Hamilton è protagonista per una confessione che ha scaldato un po’ tutti in questo periodo festivo. Un lato inedito del pilota inglese è stato svelato e apprezzato dai tanti tifosi.

La stagione conclusa non è stata proprio la migliore della carriera di Lewis Hamilton. Il fenomeno inglese della Mercedes è arrivato terzo nella classifica dei piloti e inoltre non vince una gara dal dicembre 2021: l’obiettivo per la prossima stagione è almeno di far cadere questo tabù.

La sensibilità del pilota, invece, resta sempre al massimo e il suo ultimo racconto è diventato ben presto virale. Le festività natalizie hanno un tono decisamente commovente per Hamilton: la sua rivelazione è stata accolta con grande stupore e trasporto dal pubblico.

Hamilton commosso: svela il suo regalo più bello

Il pilota inglese ha spesso ricordati i sacrifici fatti per arrivare in Formula 1, lì dove ha lasciato un segno nella storia. I sette titoli iridati conquistati lo confermano come uno dei migliori in assoluto nel mondo dei motori: l’amore per l’alta velocità è iniziato sin da piccolo e in particolare proprio con un regalo di Natale. Lewis Hamilton ha così raccontato tutta la meraviglia per quello che considera il più bel regalo ricevuto nella sua vita: il go kart a otto anni lo ha commosso.

Lewis Hamilton nel 1992 ha ricevuto questo dono speciale ed è impazzito di gioia. Il pilota inglese è sempre stato grato alla sua famiglia per i sacrifici nel corso del tempo, tutto iniziò proprio da bambino quando ha avuto una macchina a disposizione. Lo stupore per questo dono è stato immenso: “Il più bel regalo è stato il go-kart che era impacchettato sopra il tavolo del cenone”.

Il regalo entrato è particolarmente nel cuore, lo stupore di Hamilton bambino intenerisce i fan: “Ho cercato di non guardare cosa ci fosse entrando nella stanza e camminavo di schiena. Mio padre mi vide e mi chiese perché non aprivo quel regalone. Lo stupore è stato incredibile. È un regalo davvero indimenticabile”, ha spiegato in un video apparso sui profili ufficiali Mercedes.

La passione per i kart è stata propedeutica alla grande carriera di Hamilton. Il pilota sin da bambino ha stupito nei circuiti inglesi scalando sempre più gerarchie e arrivando ben presto in Formula 1. Attualmente è il pilota più esperto insieme a Fernando Alonso e sogna ancora di emozionarsi come un bambino, magari tornando alla vittoria con la sua Mercedes.