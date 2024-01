Finalmente Icardi: si chiude a gennaio

Maurio Icardi è pronto nuovamente a fare le valigie, c’è una grande big che lo attende al centro dell’attacco per il 2024.

L’avventura di Icardi in Turchia è ai titoli di coda. L’attaccante argentino tornerà in un campionato di prima fascia, i suoi gol saranno importanti per il rilancio di un top club.

Il nuovo anno parte già con i primi botti di mercato. Mauro Icardi è pronto a lasciare il Galatasaray, il centravanti sa di potersi giocare le sue carte con un club più prestigioso. L’attaccante, almeno al momento, avrà l’unico rimpianto di non aver potuto salutare a dovere i suoi tifosi per il rinvio della Supercoppa Turca dovuto a fattori extra calcistici.

Icardi è una garanzia di gol per un top club, lo ha dimostrato nel suo periodo di Turchia. In campionato con il Galatasaray ha segnato 34 gol in 41 partite, nonché cinque reti in questa edizione della Champions League che ne confermano l’appeal europeo. Un colpo ideale per il mercato di gennaio, è un centravanti già pronto per assumersi nuove responsabilità.

Icardi in un top club, i dettagli dell’affare

L’ex attaccante dell’Inter sarà il centravanti di un top club che cerca rilancio e, soprattutto, non ha ancora trovato una punta dai numeri importanti. Mauro Icardi in carriera ha sempre dimostrato la sua verve offensiva e sarebbe l’acquisto ideale nel mercato invernale, l’uomo giusto per recuperare terreno in classifica. Due club stanno lottando per averlo, il suo futuro sarà in Premier League: Icardi è conteso da Manchester United e Tottenham.

Gli spagnoli di ‘Fichajes.net’ riportano così la lotta serrata tra i due club inglesi per il cartellino di Icardi. La sua quotazione si attesta intorno ai venti milioni di euro, un prezzo ragionevole per un acquisto che potrebbe cambiare decisamente il destino di una squadra in difficoltà. Icardi potrebbe giocare in Premier e mettere definitivamente da parte l’interesse del Real Madrid.

Il Manchester United offrirà a Icardi un ruolo da protagonista, l’attacco del gruppo di Ten Hag sarà rivoluzionato. Il club cederà Martial, Sancho, Antony e probabilmente anche l’ex atalantino Hojlund in prestito: Icardi sarà il numero nove perfetto per rilanciare lo United. Occhio anche al Tottenham ancora alla ricerca dell’erede di Harry Kane. Gli Spurs hanno una buona liquidità economica e – guardando alla classifica del torneo inglese – al momento hanno maggiori chance di poter partecipare alla prossima edizione della Champions League.