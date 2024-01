La rivelazione arriva dai social: colpo di scena Berrettini

Due rivelazioni inaspettate nel giro di pochi minuti su Matteo Berrettini: la notizia è arrivata dopo la foto che lo ritraeva in aeroporto

È successo tutto all’improvviso. Credevamo, a questo punto, che Matteo Berrettini sarebbe rientrato in campo in concomitanza con la parentesi americana, così da non affrettare i tempi di recupero del problema al piede manifestatosi durante il periodo delle festività natalizie.

E invece, a gran sorpresa, nel giorno dell’Epifania, il tennista romano ha stupito tutti con una foto piuttosto eloquente. Circolava in rete già da qualche ora la notizia di una sua partecipazione agli Australian Open, ma gli scettici non ci hanno creduto fino a che non lo hanno visto con i loro occhi. Lo scatto in aeroporto, che lo ritrae felice e con il suo zaino portaracchette al seguito, ha dunque confermato le voci e fatto esplodere di gioia i tifosi. Matteo ci sarà, a dispetto della sua preparazione, certamente non all’altezza di un appuntamento cruciale come lo Slam che si gioca nella terra dei canguri, e dei detrattori, convinti che non sia una buona idea.

Lo è invece, eccome. Perché se c’è una cosa di cui il finalista di Wimbledon ha bisogno, ora come ora, è proprio questa: giocare. Saprà bene, lui per primo, di non essere troppo in forma e di non poter reggere, probabilmente, la pressione e i ritmi forsennati di un evento così altamente competitivo. È apprezzabile, però, che voglia provarci, non fosse altro per mettere match nelle gambe e per ricaricarsi mentalmente.

Berrettini viaggia in dolce compagnia: Australia in love

E poi, si sa, Berrettini ha un’arma che nessun altro tennista in gara a Melbourne può fregiarsi di avere. Un’arma che risponde al nome di Melissa Satta, la compagna con cui fa coppia fissa ormai da un anno.

Presente anche l’ex velina nella terra dei canguri, come abbiamo appreso da un post rivelatorio sui social network. Qualche minuto dopo la pubblicazione della foto che ha confermato la partenza di Berrettini, anche lei ha condiviso con i follower uno scatto piuttosto esplicativo. In primo piano c’era la sua borsetta, adagiata sul tavolino della lounge di un aeroporto, accompagnata da due emoticon aggiunte in alto a destra dalla bella Melissa: una raffigurava un koala, l’altro un canguro.

Un colpo di scena inaspettato, ma fino ad un certo punto. Era prevedibile che l’ex di Boateng decidesse di seguire il suo fidanzato, che mai come adesso ha bisogno del supporto e del necessario sostegno della sua dolce e bellissima metà. E chissà che non possa fare la differenza.