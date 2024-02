Nigeria-Sudafrica, al via le semifinale di Coppa d’Africa

Today is the day, in Costa d’Avorio inizia il rush finale di una Coppa d’Africa che fin qui ha regalato emozioni e sorprese in tutte le fasi della competizione. Quattro squadre e solo due pass per la finalissima di domenica che assegnerà il 34esimo trofeo della storia. Alle 18.00 in campo allo Stadio della Pace di Bouakè, sarà Nigeria contro Sudafrica. Una pagina tutta da scrivere per le Super Aquile a caccia del quarto successo nella storia e il Sudafrica che, d’altra parte, in bacheca ha solo una Coppa ottenuta nel 1996.

Nigeria, paura scampata per Osimhen

Tutto o niente, per una Nigeria partita favorita e che in campo ha saputo dimostrare di poterlo davvero essere. Angola ko e semifinale conquista nel segno di Ademola Lookman, lui che ha trascinato la sua nazionale anche alla vittoria contro il Camerun. Tre reti messe a segno e di diritto un posto da protagonista in quest’edizione. Posto, che all’alba di questa Coppa d’Africa ci si aspettava spettasse a Victor Osimhen. Il campione azzurro e miglior marcatore della Serie A nella scorsa stagione, nella sua terra fatica a trovare la via del gol. Ore di apprensione quelle da poco trascorse che hanno tenuto la Nigeria, e in parte anche Napoli, con il fiato sospeso. La notizia di un problema addominale che Osi ha riscontrato nella giornata di ieri e che non ha permesso la partenza con la squadra per l’attaccante. Poi, l’allarme scampato e il rientro in gruppo. Adesso il solo obiettivo di avere la meglio sui Bafana Bafana.

Sudafrica, 90′ per continuare il sogno

Il Sudafrica in semifinale è l’emblema di questa competizione, sorprendente e ammaliante. Passata come seconda nel girone formato da Tunisia, Namibia e Mali la squadra di Hugo Broos adesso vuole continuare a far sognare la propria nazione, riportando la gioia di disputare una semifinale di Coppa d’Africa dopo 24 anni dall’ultima volta.

Fischio d’inizio in programma alle 18.00, con il match in diretta e in esclusiva solo su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.