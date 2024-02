Leclerc corre più veloce di Sainz: è “colpa” di Hamilton

La stagione del Mondiale di Formula Uno è alle porte. In Italia in particolare tiene banco ancora il passaggio di Hamilton alla Ferrari, che avverrà nel 2025.

Manca sempre meno all’inizio della stagione di Formula Uno, annata che prenderà il via agli inizi di Marzo in Bahrain. C’è grande curiosità per quello che accadrà nel circuito, capire se la Red Bull e Max Verstappen domineranno o se ci saranno nuovi importanti avversari. Desta particolare curiosità poi quello che accadrà ai vertici di Ferrari e Mercedes, due squadre assolute protagoniste nelle ultime settimane.

Con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari si è discusso molto, si è conclusa una delle trattative storiche per quel che riguarda la Formula Uno. Questo trasferimento avverrà però nel 2025 e per certi versi il 2024 è diventata una stagione di transizione. Vedere Hamilton vincere dopo aver già detto addio alla sua scuderia apparirebbe certamente strano e lo stesso si può dire anche in casa Ferrari.

Ne ha parlato Totò Wolff, Vasseur invece ancora deve sbilanciarsi ma sembra abbastanza palese: tra Leclerc che ha appena rinnovato e Carlos Sainz che invece dirà addio a fine stagione potrebbe esserci una differenza di trattamento, nessuno lo dice apertamente, anche per non sminuire il talento spagnolo, che comunque in Ferrari ha fatto bene. Tutti però credono in questa cosa, tutti compresi i bookmakers.

Ferrari, Sainz spacciato secondo le quote

Anche i bookmakers credono – evidentemente – in questa differenza di trattamento, da parte della scuderia di Maranello. Osservando i bookies, nello specifico in questo caso ‘Goldbet’, Leclerc parte nettamente favorito nel testa a testa su chi farà più punti nel Mondiale rispetto al pilota spagnolo. Leclerc è dato infatti a 1.40 mentre Carlos è dato a 2.70, una quota piuttosto alta in un testa a testa tra due piloti della stessa vettura. Il grande favorito in questa stagione resta Max Verstappen, tanti pensano che l’olandese vincerà ancora il titolo e anche piuttosto nettamente.

Basta anche vedere il testa a testa tra Verstappen e il compagno di squadra Sergio Perez, l’unico secondo alcuni in grado di impensierirlo davvero, visto la stessa vettura. Verstappen quotato a 1.01 mentre il pilota messicano è quotato addirittura a 10.

Curiosità anche nella sfida tra Lewis Hamilton e George Russell con quest’ultimo che potrebbe avere un aiuto costante e maggiore da parte del resto del team. Insomma il Mondiale è alle porte e c’è curiosità per quello che accadrà, ancora di più dopo lo storico passaggio di Hamilton in Ferrari con il 2025 che vedrà poi la coppia d’oro Leclerc-Hamilton provare a fermare il dominio di ‘SuperMax’.