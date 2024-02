Alonso contro Hamilton, scoppia il caso: succede il finimondo

Alonso a sorpresa attacca Lewis Hamilton dopo il passaggio in Ferrari: le parole del pilota spagnolo stanno facendo molto discutere in Formula 1.

Che il trasferimento alla Ferrari fosse destinato a far discutere, era stato chiaro a tutti fin dal primissimo momento.

Anche perché l’annuncio è arrivato prima dell’inizio di una stagione che il 7 volte campione del mondo trascorrerà ancora alla Mercedes, nella scuderia in cui pareva destinato a chiudere la sua lunga carriera. Pochi si aspettavano invece un passaggio alla Rossa, e tra le persone rimaste sorprese da quell’annuncio c’è anche uno storico rivale di Hamilton, Fernando Alonso.

Il 42enne pilota spagnolo, attualmente ancora al volante dell’Aston Martin, non ha nascosto le sue perplessità sulla decisione del collega. Due volte campione del mondo – nel 2005 e nel 2006, sempre al volante delle Renault – è stato il primo compagno di squadra in Formula 1 di Hamilton. Alonso lasciò infatti la scuderia francese nel 2007 per passare in McLaren, dove era appena arrivato l’inglese, ma il rapporto tra i due non fu dei migliori, tant’è vero che lo spagnolo tornò subito alla Renault.

Sono seguiti anni di accesi e spettacolari confronti in pista, soprattutto quando l’asturiano era passato in Ferrari nel 2010, con l’obiettivo di riportare la Rossa al titolo mondiale. Un successo che ad Alonso è però sfuggito, mentre nel frattempo era Hamilton a dominare il mondo della Formula 1. Dall’anno prossimo, sarà l’inglese a mettersi al volante di una Ferrari con lo stesso obiettivo che 15 anni prima aveva mosso il collega iberico.

Stoccata di Alonso ad Hamilton: “La Ferrari non era nei suoi sogni di bambino”

Il pilota spagnolo ha partecipato alla presentazione della nuova vettura della Aston Martin, e ovviamente gli è stato chiesto un parere sulla notizia che sta facendo discutere da settimane il mondo dei motori. Parlando del suo storico rivale, però, Alonso non s’è fatto mancare qualche frecciatina, dicendo che a suo avviso il rapporto tra Hamilton e la Mercedes sembrava idilliaco. Il passaggio alla Ferrari è stato una sorpresa, e per lo spagnolo il collega pareva avere altre aspettative per il suo futuro.

“Fino a qualche mese fa sembrava non fosse nei suoi sogni da bambino guidare per la Rossa” ha detto Alonso rivolto al pilota inglese. Qualche piccola scintilla per scaldare l’ambiente prima dell’inizio del Mondiale 2024, con lo spagnolo che non ha risparmiato colpi ad Hamilton, anche al momento di dargli qualche consiglio sulla Ferrari. “È speciale – ha detto, augurando al rivale di godersi l’esperienza – ma solo se vinci, perché lì devi vincere”.