Berrettini, il messaggio fa gelare: “Sto lottando”

Il tennis italiano vive un momento magico. Non si può dire lo stesso però per l’ex numero 6 al mondo Matteo Berrettini

Il tennis italiano vive uno dei momenti più importanti della sua storia e ogni settimana ormai arrivano notizie positive. A trascinare il movimento c’è senza dubbio Jannik Sinner, ultimo vincitore agli Australian Open ed attuale numero 4 delle classifiche mondiali. In rampa di lancio ci sono però tanti giovani interessanti, qualcuno in difficoltà e qualcuno in ascesa, ma tutti dentro o a ridosso dei primi 100 mondiali.

Uno dei casi più eclatanti riguarda il giovane talento Luciano Darderi, tennista bravo su terra rossa e reduce dalla settimana perfetta al Cordoba Open. Nel 250 Luciano è partito come qualificato e al terzo torneo Atp della sua carriera ha sorpreso tutti arrivando addirittura alla vittoria. Conseguentemente al titolo Darderi è entrato nella Top 100 ed è numero 76 delle classifiche mondiali. L’ennesima bella sorpresa per il tennis italiano degli ultimi mesi: non tutti però possono sorridere, non tutti vivono un momento positivo.

Tra questi purtroppo c’è senza dubbio l’ex numero uno italiano ed ex numero 6 al mondo Matteo Berrettini. I tempi della finale di Wimbledon del 2021 sembrano ormai un lontano ricordo, Matteo è ormai costantemente alle prese con problemi fisici e con un’evidente discontinuità di risultati; l’azzurro è scivolato dietro in classifica, ora è fuori dai primi 120 al mondo e non si conosce ufficialmente la data del suo rientro. Anche per questo Matteo ha voluto fare chiarezza sui social.

Matteo Berrettini non vive un momento semplice

Attraverso un video pubblicato sulle sue Instagram Stories Matteo ha voluto fare chiarezza sul suo momento e ha spiegato la situazione a tutti i suoi fan. Berrettini ha affermato di stare bene e che ci vorrà un po’ di pazienza, ma presto tornerà in campo, il tennista ha ringraziato tutti i suoi fan e ha commentato: “Ho fatto questo breve video perchè ho sentito la necessità di ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando in questi mesi difficili e in questa fase della mia carriera”. L’azzurro ha poi proseguito: “Sto lottando per rimettermi in carreggiata e fare tante cose belle”.

Un mix tra emozione e preoccupazione, l’azzurro vive sicuramente un momento difficile e sta lavorando per tornare nel migliore dei modi. Matteo non parteciperà al torneo di Indian Wells e probabilmente salterà la tournèè americana di Marzo, il suo obiettivo è tornare per marzo nel migliore dei modi.