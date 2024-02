“Ecco cosa diceva”: Hamilton, Alonso sgancia la bomba

I rapporti tra i due piloti non sono mai stati molto pacifici. L’ennesima dimostrazione arriva con le ultime dichiarazioni

Il Mondiale di Formula Uno 2024 è ormai alle porte, mancano meno di venti giorni e poi si darà il via ad un’annata che regala tanti spunti e grande curiosità. Il campione in carica Max Verstappen con la sua Red Bull è il grandissimo favorito, in molti – sia tra i fan che tra gli addetti ai lavori – pensano ad un netto dominio e l’olandese cerca l’ennesimo titolo mondiale.

D’altro canto Ferrari e Mercedes – ovvero le principali rivali in questa stagione – cercano rivincite e almeno la possibilità di lottare per tutta la stagione. Le 21 vittorie su 22 (19 solo di ‘Supermax’) della scorsa stagione hanno fatto molto rumore, infliggendo quasi noia agli appassionati, stufi di una corsa quasi senza competizione. Negli ultimi giorni non si è discusso però solo del Mondiale, ma è un’altra notizia ad aver colpito tutti.

Con un annuncio piuttosto a sorpresa la Ferrari ha spiazzato tutti ed ha annunciato l’arrivo – per la stagione 2025 – del pluricampione Lewis Hamilton che, dopo tanti anni, lascerà la Mercedes. A 40 anni il britannico approderà cosi a Maranello, coronando il sogno di una vita e completando un percorso che tanti hanno fatto prima di lui, a partire dalla leggenda tedesca Michael Schumacher. Lewis ha sette titoli e vincere l’ottavo con la Rossa regalerebbe emozioni uniche a tutti gli appassionati di questo sport.

Hamilton-Ferrari, la frecciata non passa inosservata

Uno dei più grandi rivali di Hamilton è senza dubbio il campione spagnolo Fernando Alonso, attuale pilota dell’Aston Martin. I due sono stati compagni alla McLaren, ma i rapporti sono quasi sempre stati piuttosto tesi. Nelle ultime ore delle dichiarazioni di Alonso hanno fatto molto rumore, parole ‘al vetriolo’ per l’ex compagno di squadra. Hamilton ha parlato dell’approdo alla Ferrari come di un vero sogno, il sogno da bambino che finalmente ha realizzato.

Stuzzicato in conferenza Alonso ha risposto a queste parole: “Mi sembra che fino a due mesi fa non fosse nei suoi sogni da bambino guidare la Ferrari, aveva dei sogni diversi”, una frecciata non da poco che in tanti hanno sottolineato. La ruggine tra i due piloti è evidente e la polemica non si è mai definitivamente spenta. Parlando poi di questa scelta Alonso ha poi continuato: “E’ stata una sorpresa, Lewis era molto legato alla Mercedes. D’altronde non gli do molto peso, manca ancora un anno prima del suo arrivo in Rosso”.

Nelle ultime ore Alonso è stato accostato come possibile nome per sostituire clamorosamente Hamilton alla Mercedes. Sebbene non ci siano state conferme (o smentite) questa possibilità farebbe molto rumore e c’è grande curiosità su chi sceglieranno le Frecce d’Argento.