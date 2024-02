Esultano i tifosi Ferrari: annuncio su Schumacher

I tifosi della Ferrari possono finalmente esultare per le belle parole che riguardano il prossimo futuro della scuderia. Un annuncio molto positivo che tocca da lontano anche Schumacher

Michael Schumacher continua ad essere nella mente di tutti gli appassionati di Formula 1 e ora lo sbarco di Hamilton a Maranello lo tira in ballo da vicino anche per un discorso di record. Vedremo se l’inglese sarà in grado di batterlo all’interno del box del suo cuore.

Manca sempre meno all’accensione dei motori per il primo Gran Premio della stagione in Bahrain. Il semaforo verde della gara inaugurale si avrà sabato 2 marzo, con l’anticipazione di un giorno per motivi religiosi. Tutti sono curiosi di capire se almeno in questa stagione ci sarà un minimo di lotta con Max Verstappen e se ancora una volta la legge della Red Bull sarà troppo forte per essere contrastata.

In Ferrari sanno di avere una chance importante con la SF-24, ma non possono distogliere l’attenzione anche alla stagione successiva. A Maranello stanno portando avanti con largo anticipo il progetto 2025 per farsi trovare pronti allo sbarco di Lewis Hamilton. Avere un sette volte campione del mondo nel proprio box non è cosa da tutti i giorni, ma al Cavallino Rampante sono abituati, visto quanto accaduto con Michael Schumacher.

L’idea di poter battere con Hamilton il record del mito è davvero molto suggestiva, sia a livello sportivo che di immagine per entrambi.

Hamilton in Ferrari, la mossa giusta secondo Berger: “Può aprire un ciclo come Schumacher”

Al di là della portata economica dell’operazione Hamilton-Ferrari (un ritorno clamoroso anche a livello di marketing), c’è un aspetto tecnico molto importante che non può essere tralasciato. A centrare il punto a riguardo è stato Gerhard Berger, ex pilota della Ferrari e grande esperto di Formula 1.

In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport l’austriaco spiega: “A livello di esperienza Lewis può portare molto alla Ferrari. Ha vinto più di cento gare e sa motivare la squadra nei momenti difficili”. Berger poi aggiunge: “Alcuni tecnici di certo lo seguiranno dalla Mercedes e qualcuno potrebbe aggiungersi anche da altre squadre perché incentivato a lavorare con lui. Può aprire un ciclo proprio come avvenne con Michael Schumacher”.

Ovviamente i tifosi si augurano che l’ex compagno di Ayrton Senna in McLaren abbia ragione, per rinverdire una striscia di vittorie che manca davvero da troppo tempo.