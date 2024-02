Sainz da brividi: promessa ai tifosi

All’ultima stagione con la Rossa di Maranello Carlos Sainz fa una promessa ai tifosi della Ferrari. Ecco di cosa si tratta

Sono stati tolti i veli alla SF-24, la monoposto con la quale la Ferrari tenterà quantomeno di migliorare la performance della scorsa stagione, dominata dal binomio Max Verstappen-Red Bull.

Inconfondibile livrea rossa, con bande gialle e bianche mentre si attenuano le tonalità del nero, la SF-24 si candida al ruolo di principale avversaria della scuderia di Milton Keynes.

Toccherà a Charles Leclerc, fresco di rinnovo pluriennale con la casa di Maranello, e a Carlos Sainz, l’unico in grado nello scorso mondiale di interrompere, con il trionfo al Gran Premio di Singapore, il monologo Red Bull, tradurre in realtà la candidatura del ‘Cavallino Rampante’ al ruolo di principale competitor della Red Bull.

E proprio il pilota spagnolo, al suo ultimo anno al volante della Rossa di Maranello, quasi come sua sorta di ‘testamento’ sportivo, fa una promessa che mette i brividi ai tifosi.

Sainz: “Vogliamo dare ai tifosi qualcosa per cui esaltarsi”

Come già ricordato, il 2024 sarà per il 29enne pilota madrileno l’ultimo anno al volante della Rossa di Maranello. Dal 2025 il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, dopo 11 stagioni e 6 titoli iridati alla Mercedes, sarà il compagno di box di Charles Leclerc.

Dunque, volge al termine l’avventura di Sainz in rosso, iniziata nel 2021 quando il figlio del trionfatore dell’ultimo Rally Dakar è subentrato al quattro volte iridato Sebastian Vettel. Ma chi si immagina un Sainz senza particolari stimoli e quindi poco propenso a schiacciare a tavoletta l’acceleratore della SF-24 si sbaglia di grosso come dimostra la promessa che il pilota madrileno fa ai tifosi: “Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione”.

Insomma, Sainz al suo ultimo giro di danza con la Rossa di Maranello è determinato a lasciare un buon ricordo tanto che è già carico: “Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore: non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo“.

La Ferrari, dunque, come assicura il pilota iberico scenderà in pista per puntare alla vittoria, ecco perché è fondamentale avere “una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara. Noi piloti abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze”. I tifosi della Ferrari, quindi, anche senza Hamilton in groppa al ‘Cavallino Rampante’, possono sognare.