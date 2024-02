Scelta fatta in MotoGP, presto sarà sua

In quel ridente borgo di Noale fervono i preparativi per l’avvento della RS-GP 2024 destinata a un illustre cavaliere delle due ruote, un valoroso figlio di Spagna

Le carte ormai sono in tavola. Tuttavia, prima che il tutto venga ufficializzato, pare che il saggio consiglio seguito sia quello di attendere con prudenza l’arrivo della pausa estiva, momento propizio per introdurre un’elevata evoluzione aerodinamica, onde migliorare le prodezze in pista.

Ma ciò che avviene presso Trackhouse è ben più che la mera esistenza di un team satellite al servizio di Aprilia; esso si configura come una sorta di seconda squadra ufficiale, emulando gli esempi di Ducati con Pramac o KTM con Tech3. Qui si erge una struttura concepita per plasmare il talento nascente dei giovani alfieri e per offrire motociclette sempre all’avanguardia.

Sebbene tale impresa abbia preso forma soltanto alla fine dell’anno passato e non tutti i suoi frutti siano ancora maturi, l’idea che si tramuta in realtà è che il team americano possieda due RS-GP ufficiali, così come l’illustre primogenita della scuderia.

L’ad di Aprilia svela le imminenti scelte programmatiche

Miguel Oliveira ha già preso possesso della sua moto RS-GP e a Sepang è stato avvistato in pista con il modello del 2024, mentre per Raul Fernandez è stata utilizzata la versione del 2023. Ciononostante, le cose si preparano a mutare nel corso della stagione, poiché lo spagnolo si prepara ad accogliere a breve un RS-GP ufficiale.

A fare chiarezza su questo punto è stato l’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola. Rivola, che ricopre tale incarico dal 7 gennaio 2019 come comunicato ufficialmente dal Gruppo Piaggio, ha una lunga esperienza nel mondo delle corse, con oltre venti stagioni e oltre trecento Gran Premi di Formula 1 alle spalle.

Prima di assumere il ruolo attuale, ha trascorso dodici anni nel paddock della F1 con Minardi e Toro Rosso, seguiti da sette stagioni come Direttore Sportivo della Ferrari, lavorando con piloti del calibro di Alonso e Vettel. Il suo contributo alla Ferrari Driver Academy ha portato Charles Leclerc dalla Formula 3 al sedile della monoposto Ferrari in Formula 1.

La sua nomina in Aprilia Racing, con l’obiettivo di portare l’esperienza della Formula 1 nel mondo della MotoGP, si inserisce nel percorso di potenziamento del reparto corse di Noale, evidenziando l’impegno del Gruppo Piaggio nel progetto MotoGP. La crescita di Aprilia Racing ha avuto seguito con l’ingaggio di due capitecnici di comprovata esperienza, Antonio Jimenez e Fabrizio Cecchini.

Con l’aggiunta di Miguel Oliveira, manca solo l’ufficializzazione della RS-GP per Raul Fernandez, su cui Rivola ha dichiarato: “Non lo sappiamo ancora, forse a metà stagione. Dovremo sederci con lui e discuterne, perché possiamo omologare solo due diverse configurazioni aerodinamiche durante l’anno. Di solito, durante la pausa estiva, facciamo il secondo aggiornamento, quindi dobbiamo capire se sia meglio aspettare quel momento o meno”.