MotoGP, la previsione che mette paura a Bagnaia: gongola Marquez

L’attesa per la prossima stagione del mondiale di Moto Gp sta per terminare, e tante sono le sorprese nel paddock, anche per Francesco Bagnaia che dovrebbe stare attento a Marc Marquez

Dall’8 al 10 marzo, da Doha, in Qatar, prenderà il via il mondiale della Moto Gp in cui Francesco, in sella alla sua Ducati, proverà a vincere il terzo titolo iridato di fila.

Non sarà, però, semplice. Come non lo è stato gli anni scorsi: nel 2022 il pilota torinese ha avuto la certezza di essere il primo in classifica solo nell’ultima uscita di Valencia, e la stessa cosa è successo l’anno dopo in cui Jorge Martin è caduto e lui ha vinto.

Quest’anno, però, ci sarà uno scoglio in più: Marc Marquez. Il sei volte campione del mondo sulla Honda è stato ingaggiato dal team Gresini, sempre della Ducati, che sogna in grande con i due fratelli spagnoli. E a dirlo è la stessa team principal della scuderia, Nadia Padovani, che ha lanciato un guanto di sfida non tanto al centauro della Rossa di Borgo Panigale, quanto all’intero paddock. A cominciare dalla pista di Doha in cui il team ha già portato a podio Enea Bastianini, ora compagno di Bagnaia, e Fabio Di Giannantonio, lasciato andare per fare spazio al classe 1993.

Padovani alza l’asticella: “Con Marquez puntiamo alla top five”

In un’intervista a ‘Speedweek’, Padovani, che ha avuto il coraggio di prendere in mano le redini del team Gresini dopo la morte del marito, l’omonimo Fabio Gresini, ha spiegato che l’obiettivo per il Qatar è quello di arrivare almeno fra i primi dieci, anche perché sarà la prima uscita ufficiale di Marquez in sella alla nuova moto.

Per la stagione, il punto da centrare è un po’ più ambizioso: i primi cinque posti, o forse anche meglio. “È presto per parlarne”, ha detto, ma prima aveva anche spiegato come, prendendo confidenza con il mezzo, ci si aspetta grandi cose dallo spagnolo, e anche dal fratello.

L’augurio, per Alex, infatti è quello di vincere una gara in questo campionato che sta per iniziare dopo gli ottimi piazzamenti dello scorso anno con le due sprint vinte e il podio. Sarà divertente ma soprattutto emozionante, ha concluso, capire chi dei due Marquez riuscirà per primo a trionfare. Sarà comunque una festa nel team Gresini, che punta in alto con la prima team principal donna a far salire sul gradino più alto del podio un suo pilota.