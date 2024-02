Inter dominante, ma non è tutto oro quel che luccica

Una prova di forza che conferma l’ulteriore crescita rispetto alla scorsa stagione, ma anche la sensazione di non aver raccolto abbastanza. L’Inter di Simone Inzaghi esce dall’andata degli ottavi di Champions League rinfrancata dal tap-in vincente di Marko Arnautovic. L’1-0 del 90° minuto è sicuramente un ottimo risultato, ma resta il piccolo rammarico di non aver sfruttato a pieno la superiorità. Inoltre, la gara di Champions League lascia in eredità l’infortunio di Thuram, la cui entità sarà da capire nelle prossime ore.

Inter, superiorità schiacciante

Pur avendo più volte sottolineato come l’Atletico Madrid abbia cambiato mentalità e modo di giocare rispetto al passato, come era lecito attendersi, i Colchoneros si sono presentati a Milano ben coperti. Simeone, consapevole dei ritmi che avrebbe imposto la formazione del suo ex compagno Inzaghi, ha scelto una formazione fisica, di gamba, ma molto poco offensiva. Il solo Griezmann infatti rappresentava l’unico terminale offensivo dei rojiblancos. Un atteggiamento prudente che comunque non ha impedito all’Inter di costruire numerose palle gol.

Ed è forse questo il più grande rammarico di Inzaghi e della sua squadra: il gran numero di occasioni non sfruttate. Due in particolare enormi occasioni sprecate nella ripresa, da attribuire al match-winner Arnautovic. Ma anche lo stesso Lautaro Martinez è parso avere le polveri bagnate. Insomma, si poteva andare a Madrid con un vantaggio ben più sostanzioso. Anche perché l’Atletico ha dimostrato, in quelle poche occasioni in cui si è presentato in area di avere potenziale per fare male ai nerazzurri. E al ritorno Simeone avrà con ogni probabilità un Alvaro Morata ben più pronto di quello che si è visto ieri. La superiorità dell’Inter, tecnica e tattica, però è forse incolmabile. Servirà grande attenzione, ma se i nerazzurri saranno all’altezza del loro stesso livello al Wanda Metropolitano porteranno a casa la qualificazione.

Ansia per Thuram

Nelle prossime ore, poi, Inzaghi e il suo staff capiranno quanto è grave il problema fisico occorso a Marcus Thuram. Il numero 9 nerazzurro è stato sostituito all’intervallo da Arnautovic, a causa di un problema all’adduttore riscontrato in un conclusione in porta proprio sul finale del primo tempo. Al francese è stato applicato immediatamente del ghiaccio sulla coscia, ma tra oggi e domani sarà valutato con approfondimento clinico. La prima sensazione riportata è stata quella di una contrattura, ma bisognerà capire se c’è stata una lesione.

Di sicuro a questo punto il transalpino figlio d’arte salterà la trasferta di Lecce e forse pure l’Atalanta, nel recupero programmato mercoledì. Ma a dividere l’Inter dal ritorno in programma a Madrid il prossimo 13 marzo ci sono tre settimane, in cui lo staff nerazzurro farà certamente di tutto per recuperare l’ex Moenchengladbach.