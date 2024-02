Serie A in lutto, che tragedia: vinse lo scudetto

Serie A di nuovo in lutto, si è spento un altro protagonista del calcio italiano: vinse lo scudetto. Tifosi scioccati e in lacrime

Un’altra tragedia si è abbattuta sulla Serie A. Ancora non si sono asciugate le lacrime per la scomparsa di “Rombo di tuono” Gigi Riva, il più grande centravanti del Secondo Dopoguerra nonché il simbolo del riscatto di un intero popolo, quello sardo, e di Giacomo Losi, ‘er core de Roma’ per l’attaccamento ai colori giallorossi e per la generosità in campo, che ne versiamo delle altre per un altro doloroso addio.

È un elenco senza fine quello dei tanti protagonisti degli stadi italiani che in poco più di un anno ci hanno lasciati visto che, purtroppo, a quest’ultimi se ne aggiunge un altro, uno che, come il compianto Gianluca Vialli, ha vinto uno scudetto.

Hellas Verona in lutto, si è spento Giuseppe Costa, il medico sociale dell’Hellas campione d’Italia

Nonostante il punto conquistato tra le mura amiche contro la Juventus nell’ultimo match di campionato, l’Hellas Verona è sempre terz’ultimo in classifica, ex aequo con il Sassuolo che però ha un match da recuperare, quello contro il Napoli, a quota 20 punti.

Tuttavia, in queste ore le preoccupazioni per la pericolante posizione di classifica passano in secondo piano in quanto prendono il sopravvento il dolore e la mestizia per il grave lutto che ha colpito il club scaligero: se ne è andato per sempre, all’età di 88 anni, il dottor Giuseppe Costa, medico social dell’Hellas Verona nel corso della storica stagione dello scudetto 84/85 e non solo.

A dare la ferale notizia, che ha scioccato e intristito i tifosi gialloblù, è stato lo stesso club scaligero con un laconico ma toccante messaggio di cordoglio pubblicato sul suo account ‘X’: “Ci ha lasciati a 88 anni il dottor Giuseppe Costa, per molte stagioni medico sociale dell’Hellas Verona, compresa quella dello scudetto 1984/1985. Alla famiglia e a chiunque gli abbia voluto bene le condoglianze di tutte le componenti della società”.

Nato nel 1935 a Maierato, in provincia di Vibo Valentia, il dottor Giuseppe Costa si laurea in medicina all’Università di Messina nel 1963 specializzandosi poi in ortopedia e traumatologia, in fisiocinesiterapia e in medicina dello sport. Diventa Primario proprio del reparto di Medicina dello sport dell’ospedale di Borgo Trento per dirigere successivamente quello di Ortopedia e traumatologia.

Scompare, dunque, una di quelle figure professionali che non sono mai sotto i riflettori, che lavorano dietro le quinte ma che hanno un ruolo fondamentale nelle fortune di un club come lo ha avuto il dottor Giuseppe Costa nello scudetto dell’Hellas Verona. Era lui a rimettere in sesto i vari Preben Larsen Elkjaer, Peter Briegel, Pietro Fanna, ecc. dopo un infortunio o dopo una battaglia sul rettangolo verde consentendo così loro di confezionare quella che tuttora è considerata una delle più grandi imprese della storia del calcio italiano.