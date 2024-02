Salernitana-Monza, formazioni ufficiali: Manolas dal 1’

Salernitana-Monza: le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman. A disp: Costil, Allocca, Boateng, Sambia, Martegani, Maggiore, Gomis, Legowski, Vignato, Simy, Dia, Ikwuemesi, Tchaouna. All. Liverani

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V. Carboni; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. A disp: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Bondo, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Zerbin, Maldini, Colombo, Popovic. All. Palladino

La Salernitana ospita il Monza allo stadio Arechi di Salerno per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Una gara non banale perchè i padroni di casa dovranno necessariamente strappare il punteggio pieno con l’esordio casalingo davanti al proprio pubblico del tecnico Liverani. Saranno infatti circa 20mila i tifosi che riempiranno i gradoni dell’impianto di via Allende.

Salernitana alla ricerca dei tre punti

Con le assenze dei tre difensori Gyomber, Pirola e Pierozzi si aggiunge anche il forfait di Fazio che fa quindi ancora i conti con il problema al polpaccio ma c’è il ritorno dalla squalifica di Bradaric. Con lui tornano anche il nigeriano Ikwuemesi e il terzo portiere Fiorillo così come Boateng che ha smaltito i problemi fisici facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi tifosi dopo la partita del Meazza contro l’Inter. Quella di oggi per la Salernitana è un’ultima chiamata che dovrà provare a battere il Monza per alimentare le poche speranze di salvezza. Curiosità su Candreva: con la presenza col Monza raggiungerà inoltre i 493 gettoni in massima serie, agganciando quindi Pirlo e Pandev in ventesima posizione tra i calciatori con più partite giocate nel campionato.

Il Monza vuole continuare a stupire

Il Monza dell’ex Raffaele Palladino, reduce dal poker al Milan, potrebbe operare qualche cambio rispetto alla squadra che ha battuto i rossoneri. Il primo dubbio è in porta con il rientrante ma a mezzo servizio Di Gregorio mentre a centrocampo la novità potrebbe essere l’inserimento di Bondo, in gol contro il Milan, che insidia Gagliardini per una maglia da titolare. Davanti duello Djuric-Colombo, in particolare per il bosniaco si tratta di un ritorno a Salerno dopo l’addio dolceamaro al granata che cerca il suo primo gol nel Monza dopo le cinque realizzazioni messe a segno con il Verona nella prima parte di campionato.

