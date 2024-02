Formula 1 in lutto: addio all’ex pilota, tifosi in lacrime

Non solo il calcio ma anche la Formula 1 deve affrontare un grave lutto: tifosi in lacrime per la scomparsa di un ex pilota

Un velo di tristezza e dolore avvolge il mondo del calcio. In poco più di un anno abbiamo dovuto dire addio a tanti protagonisti dello sport più amato e praticato nel nostro Paese e non solo.

Sinisa Mihjlovic, Gianluca Vialli, Antonio Juliano, Gigi Riva e Kurt Hamrin, solo per citare i più noti visto che a lasciarci sono state anche tante figure professionali che pur lavorando dietro le quinte hanno avuto un ruolo fondamentale nei successi sportivi dei loro club come il dottor Giuseppe Costa, medico sociale dell’Hellas Verona dello storico scudetto nella stagione 1984-85.

Ma anche il motorsport paga il suo tributo alla scheletrica falciatrice vestita di nero dal momento che se ne è andato per sempre un ex pilota lasciando così un vuoto incolmabile nel cuore di tutti tifosi.

Formula 1 in lutto: addio all’ex pilota Wilson Fittipaldi

Grave lutto nel mondo del motorsport: Wilson Fittipaldi, fratello di Emerson e papà di Christian, si è spento, in un ospedale di San Paolo, megalopoli brasiliana, all’età di 80 anni dopo una lunga agonia: a Natale aveva subito un arresto cardiaco in conseguenza dell’asfissia provocata da un pezzetto di carne che era penetrato nelle prime vie respiratorie.

Wilson Fittipaldi, fratello del più famoso Emerson, due volte campione del mondo di Formula 1, dopo una prima parte di carriera spesa tra kart, Formula Vee, Formula 3 e Formula 2, prende parte alle edizioni del 1972 e del 1973 del Mondiale di Formula al volante di una Brabham ottenendo, però, risultati piuttosto deludenti.

Dopo un anno di pausa Wilson Fittipaldi torna nel Circus della Formula 1 nel 1975 con la Copersucar, scuderia da lui stesso fondata, ma i risultati anche questa volta non non sono in linea con le grandi aspettative suscitate dal team.

Lascia, quindi, la scuderia nelle mani del fratello Emerson e fa ritorno in Brasile per gareggiare occasionalmente nelle Stock Cars, una serie locale, per poi, verso la fine degli anni Ottanta, impegnarsi nel lancio della carriera automobilistica del figlio Christian.

Ma, ora, a 80 anni, sventola per l’ultima volta la bandiera a scacchi per l’ex pilota di Formula 1 che già nel 2020 ha rischiato di perdere la vita per una caduta in casa causata da un’emorragia cerebrale: sottoposto a un intervento chirurgico, Wilson Fittipaldi si era ripreso tanto da continuare ad apparire in pubblico in occasione di eventi sportivi in Brasile. Invece, come detto, l’ultimo ‘pit-stop’ gli è stato fatale: Wilson Fittipaldi è arrivato a fine corsa facendo sprofondare nello sconforto i suoi familiari, i tifosi e il Circus della Formula 1.