Leclerc vittima di un incidente, allarme Ferrari

L’incidente di Charles Leclerc ha fatto discutere i tifosi della Ferrari con un nuovo dibattito sul fronte della sicurezza

La Ferrari di Leclerc è stata subito protagonista delle prove di questa pre-season. Il test della Rossa è stato parzialmente condizionato nel day 2 in Bahrein da un incidente del monegasco che fa riflettere un po’ tutta la scuderia.

La stagione motoristica inizierà il prossimo weekend, e i team stanno provando le loro nuove vetture in pista. La Ferrari ha fiducia nella SF-24, una macchina che ha il 95% di componenti modificate rispetto a quella vista nella scorsa stagione e che punterà a insidiare la Red Bull.

I primi test però non sono stati particolarmente fortunati per la Rossa. L’incidente di Charles Leclerc è diventato ben presto un argomento virale: la sfortuna si abbatte sempre sulla scuderia di Maranello. Un problema quanto meno anomalo si è ripetuto a distanza di mesi per la Ferrari, ed anche in questo caso non ci sono state gravi conseguenze fortunatamente per il pilota in macchina.

Leclerc come Sainz, tombino fatale per la Ferrari

La Ferrari di Leclerc, nella seconda giornata di prove in Bahrain, è riuscita a centrare nuovamente un tombino. La sfortuna si è abbattuta nuovamente sulla macchina, che alla curva 11 è stata protagonista di un altro curioso incidente. In questo caso… il colpevole è a sorpresa Lewis Hamilton. Il pilota inglese, affrontando la curva con la sua Mercedes W15, ha sollevato un tombino all’altezza del cordolo esterno, poi colpito in seguito da Leclerc che arrivava a grande velocità.

Non c’è stato nessun problema fisico per il monegasco, è stato solamente danneggiato il fondo della vettura per la Ferrari, poi prontamente sostituito. Il prossimo compagno di squadra in Ferrari ha creato, involontariamente, questo problema a Leclerc, che ha dovuto interrompere la sua sezione di prove per decisione della Fia che non ha voluto correre altri rischi sulla pista.

Il ferrarista è rimasto così spiazzato dal sollevamento del tombino, un incidente che ha richiamato alla mente quanto accaduto al suo attuale compagno di squadra, Carlos Sainz. Lo spagnolo, in quel caso impegnato nelle prove libere del venerdì, ha centrato in pieno un tombino a Las Vegas che si era alzato. Ci fu un impatto molto più violento rispetto a quello di Leclerc stimato alla velocità di 300km/h e, fortunatamente, senza conseguenze per l’iberico. Sainz, peraltro, fu anche penalizzato in griglia per quell’incidente che alla Ferrari costò anche danni in termini economici.