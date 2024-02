Milan-Atalanta, profumo d’Europa. Ma Gasp avverte…

Profumo d’Europa a San Siro per Atalanta e Milan. L’idea di avvicinarsi a un potenziale -1 – in caso di vittoria della Dea anche nel recupero – stuzzica un’Atalanta ancora imbattuta in questo 2024 e intenzionata ad allungare a 6 la striscia di vittorie consecutive in campionato. Dal successo del Gewiss contro il Milan la Dea ha sempre volato in alta quota, scendendo di pressione solo a Bologna prima di Natale. Ma la sconfitta dei rossoneri con il Monza non deve ingannare, parola di Gasperini.

“Il Milan rimane una squadra molto forte, al di là del passo falso contro il Monza in campionato ha fatto una striscia di risultati che l’ha portata molto in alto”, ha detto in conferenza stampa. “Sarà una partita sicuramente importante, vale molto anche per la classifica e per il campionato”.

A San Siro sarà show, avverte sempre Gasp. Un po’ perché si affrontano secondo e terzo miglior attacco del campionato, un po’ perché l’ultimo 0-0 tra Milan e Atalanta risale addirittura ad 8 anni fa.

“È una sfida che vale tanto per la classifica e per il campionato. Le partite son sempre state con tante occasioni, noi abbiamo trovato spesso anche dei gol. Non la vedo come una gara da 0-0. Tutto passa anche da quanto sapremo reggere i loro attacchi. Il Milan è una squadra duttile tatticamente, sa variare, le partite sono sempre molto ricche sul piano tattico, anche varie”

Ma al di là dello spettacolo, per Milan e Atalanta, alla caccia di un posto in Europa, vitali rimangono i 3 punti agganciare il Bologna e iniziare a sognare la Champions.