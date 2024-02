All’improvviso Berrettini: non ha atteso neanche un attimo

Matteo Berrettini ha concluso da pochissimo la sua relazione, durata un anno, con Melissa Satta, e non ha perso tempo per consolarsi… Ma non come pensate voi

La nuova ascesa di Matteo Berrettini nel ranking Atp potrebbe partire dagli Indian Wells, in programma dal 6 al 17 marzo. Il tennista romano, scivolato oltre la centesima posizione, non gioca un torneo dal secondo turno degli Us Open, dove si era ritirato per infortunio contro Arthur Rinderknech.

Se dal punto di vista sportivo le cose non possono che migliorare, da quello sentimentale, il 27enne ha annunciato qualche giorno la fine della relazione con Melissa Satta, durata appena un anno e che tanto aveva fatto discutere, specialmente sui social in cui la showgirl sarda era stata accusata ingiustamente di essere il fulcro dei problemi fisici di Berrettini.

Proprio il finalista di Wimbledon del 2021 si è consolato in tempo zero dalla batosta della storia d’amore e, appena si è concluso il match di Jasmine Paolini, che ha trionfato a Dubai, in rimonta, contro la russa Anna Kalinskaya, portando a casa un torneo Wta 1000, ha subito fatto i suoi complimenti alla tennista di Castelnuovo di Garfagnana con una stories su Instagram.

I complimenti a Paolini: da Berrettini a Pennetta, piogge di dediche per la tennista

Berrettini non è stato, però, il solo a congratularsi con la tennista che da oggi è diventata la numero 14 al mondo. In tanti hanno voluto esprimere la felicità per il traguardo di Paolini, che ora è la terza azzurra ad aver portato a casa un torneo così pesante dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi.

La vincitrice degli Us Open del 2015 ha commentato con un “Bravissima” l’impresa della 28enne. Come lei anche il marito, Fabio Fognini, si è complimentato con la tennista, ma dicevamo, la lista è lunga.

E ad aver gioito per il trionfo della Paolini ci sono anche Sara Errani, che ci ha messo in mezzo un briciolo di ironia, Tathiana Garbin, ovvero la capitana di Fed Cup con cui la tennista è arrivata in finale, poi persa contro il Canada, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli.

Tutti uniti, insomma, per portare il tennis di casa nostra a splendere ancora di più. Questa è la prova che non c’è solo Jannik Sinner, il tennis italiano sta crescendo a ritmi forsennati.