Flavia Pennetta e la sua nuova passione: non riesce a resistere

Flavia Pennetta, grande ex tennista italiana, ha una nuova passione, una a cui proprio non riesce a resistere, ma di cosa si tratta?

Quando si parla di tennis azzurro al femminile non si può non citare Flavia Pennetta. La brindisina, colei che è riuscita a tenere alta la bandiera dell’Italia nel mondo della racchetta vincendo gli Us Open nel 2015, contro Roberta Vinci, e trionfando nel doppio con l’amica Francesca Schiavone agli Australian Open nel 2011, ha da poco compiuto 42 anni.

Fuori dal ranking Wta dal 2015, due mesi dopo, tra l’altro, avendo raggiunto la sesta posizione, ovvero il suo miglior piazzamento, la moglie di Fabio Fognini, anche lui tennista, ma ancora in attività, non ha ancora rinunciato al mondo dello sport, e ai viaggi. Oltre al tennis, che sia per via del tennista ligure, sia come commentatrice continua a seguire, ma pratica anche – nel 2022, sempre in doppio con la milanese, ha vinto anche i Roland Garros Legends -, Pennetta ha anche molte altre passioni. Quella per il padel, per esempio, che la tiene ancora più legata al mondo della racchetta, ma anche e soprattutto l’equitazione.

Le passioni di Flavia Pennetta oltre il campo: non si ferma mai

Se c’è una caratteristica che lega indissolubilmente Flavia ai suoi fan è la straordinaria energia che è sempre riuscita a trasmettere in qualsiasi cosa facesse. Ancora ora, non ha smesso di vivere così la sua vita, nel pubblico e nel privato, con un magnifico sorriso che dipinge costantemente il suo volto, insieme alla sua determinazione.

La famiglia è sicuramente molto importante per lei, e lo dimostra anche da come gestisce i social, in cui mostra costantemente il suo amore per loro, con cui ha deciso di condividere le sue giornate. E poi la racchetta non può abbandonarla, tanto che si dedica a lunghe partite appassionanti di padel, con cui sfoga la sua voglia di sport. C’è da dire che, in realtà, spesso le piace fare da sparring partner a suo marito.

Il meglio lo dà, però, per l’equitazione, tanto da aver confessato ai microfoni di ‘Gazzetta.it’ che “Andare a cavallo mi piace tantissimo, vorrei riprendere con continuità”. E, di sicuro, ora che la cosa è di dominio pubblico, in molti potrebbero rivedersi in lei, anche perché con una grinta del genere è veramente difficile non avere successo nella vita. E con così tante passioni…