Hat-trick Dybala, la Roma di De Rossi sale ancora: piegato 3-2 il Torino

Con De Rossi è tutta un’altra Roma. Stasera la quarta conferma (su cinque) in Serie A. A prendersi l’intero palcoscenico è uno scatenato Paulo Dybala, che realizza una tripletta da sogno nella serata dell’Olimpico piegando 3-2 un Torino combattivo. La joya apre le marcature dal dischetto al 42′, due minuti più tardi Duvan Zapata incorna il pareggio su perfetta assistenza di Bellanova. Avvio di ripresa interamente di marca giallorossa: al 58′ Dybala prende la mira dal limite e trafigge Milinkovic-Savic con un mancino magistrale.

Il tris coincide con l’undicesimo centro in stagione: triangolazione con Lukaku (entrato al 65′ al posto di Azmoun) e conclusione incrociata di prima intenzione che archivia la pratica. Nel finale la banda di Juric ci prova con dinamismo, ma la retroguardia della Roma è attenta a tenere le posizioni sventando ogni potenziale minaccia. Fino al minuto 89, quando un’autorete di Huijsen inganna Svilar. Sale ancora la truppa di De Rossi, che tocca quota 44 punti (a 2 lunghezze dall’Atalanta quinta, ndr) in attesa della trasferta della Lazio a Firenze. Un’altra certificazione di rilievo per le ambizioni del club che sta iniziando a dimenticare l’era Mourinho.