Inter da record: i numeri di una stagione strepitosa

21 vittorie in 25 partite giocate in Serie A in questa stagione, 63 hol realizzati, solo 12 subiti, in quella che è un’annata speciale per i ragazzi di Simone Inzaghi che non vogliono smettere di sognare ma soprattutto di fermarsi.

Con la vittoria di ieri sera contro il Lecce, i nerazzurri hanno fatto un altro passo importante nella scalata verso quella che sarebbe la seconda stella, fin qui meritata, visti i numeri da urlo in campionato, ma anche e soprattutto per il gioco espresso. Ieri sera, al Via del Mare di Lecce, anche con il turnover, i milanesi hanno dimostrato di giocare un calcio superiore che piace agli occhi di chi ama questo sport.

Con nove punti di vantaggio sulla Juventus seconda e una partita da recuperare (contro l’Atalanta mercoledì), l’Inter continua a dominare in Italia e lo fa conquistando di giornata in giornata record che rimarrano per sempre nella storia: partendo dai numeri senza senso lontano da San Siro, che vedono l’Inter conquistare ben 35 punti su 39 disponibili, con Inzaghi che in questa stagione non ha mai perso in trasferta, al netto degli 11 successi e dei 2 pareggi nelle 13 partite giocate lontano da Milano, dove al contrario, di punti ne hanno conquistati 31 e al momento sono secondi solamente al Bologna di Thiago Motta, che ha però due partite in più giocate in casa.

Meriti di un Inter da record, vanno al rendimento dei giocatori: Lautaro Martinez nella sua migliore stagione, con 22 gol all’attivo in campionato, e prestazioni da fuoriclasse e leader. Marcus Thuram, arrivato in punta di piedi quest’estate ed entrato subito nel cuore degli interisti grazie al suo talento. Calhanoglu e quella voglia di dimostrare di essere il miglior centrocampista del mondo, è un Inter stellare che segna a valanga e non incassa gol. Anche con l’assenza di Sommer, ieri sera Inzaghi ha portato a casa l’ennesimo clean shet stagionale, segno di una squadra in salute, che gioca un grande calcio e che quest’anno si toglierà sicuramente qualche sassolino dalla scarpa.