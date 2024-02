Inter, seconde linee promosse

Indistruttibile, infermabile. Il successo del Via Del Mare dà ulteriori conferme e consacra definitivamente le seconde linee. Nessun titolare nella linea difensiva, Carlos Augusto si dimostra affidabile anche da braccetto, Asllani prima e Frattesi poi dominano a centrocampo, Sanchez assiste Lautaro che fa 100, e poi 101, in serie A. Il successo per 4-0 proietta nel migliore dei modi gli uomini di Inzaghi alla sfida contro l’Atalanta di mercoledì, visto e considerato che parte delle prime linee hanno avuto la possibilità di riposare per tutti i 90 minuti. Le assenze di Sommer, Bastoni e Pavard, registi della retroguardia, inizialmente si fanno sentire, il Lecce pressa alto e impedisce alla linea difensiva nerazzurra di servire i centrocampisti con facilità. Il gol di Lautaro sblocca la partita, e con il passare dei minuti, l’Inter prende fiducia e inizia a macinare gioco, dimostrandosi rosa più ampia e competitiva in campionato. Il tris di gol nel giro di 13 minuti verso la metà del secondo tempo tagliano definitivamente le gambe ai giallorossi, che ora devono guardarsi le spalle, perché la zona retrocessione non è più così lontana. L’Inter capolista invece vola, più 9 sulla Juve seconda con una partita in meno rispetto ai bianconeri. Tutte le carte in regola per far bene da qui alla fine, tutte le carte in regola per potersi dimostrare grande anche in Champions League.