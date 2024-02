ESCLUSIVA SI Ag. Cheddira: “Offerte importanti a gennaio, voleva restare e sarà decisivo. Napoli? Lo segue”

Solo qualche settimana fa, come appurato da Alfredo Pedullà, Walid Cheddira è stato approcciato dall’Hellas Verona ed in generale è stato al centro di diversi rumors di mercato che lo spingevano altrove, dopo una prima parte di stagione, quella del suo esordio in A, un po’ in chiaroscuro. Partito titolare ad inizio anno, l’attaccante marocchino ultimamente aveva perso il posto nell’undici titolare a favore di Kaio Jorge. Cheddira è rimasto e, domenica contro la Juventus, ha messo a segno una rete prestigiosa, anche se non utile alla sua squadra per ritrovare punti.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto l’agente del giocatore, Bruno Di Napoli, per parlare di lui.

Ritorno nell’undici titolare e ritorno al gol per Walid contro la Juventus. Soddisfatto?

“Da un lato, quello del giocatore, siamo sicuramente contenti. La soddisfazione naturalmente non è al massimo per il risultato finale, però parlando di Walid siamo molto contenti. Ero a Torino e ho visto la grande prestazione che ha fatto, al di là del gol. Stiamo lavorando duramente in questo periodo in cui sta giocando di meno, si è fatto trovare pronto.

In cosa lo vede cresciuto, al di là dei numeri, dopo i primi mesi in A?

“Sicuramente sono contento dell’impatto che ha avuto. La Serie A è la Serie A, a mio avviso sta facendo un buon campionato, poi peccato che dal punto di vista realizzativo qualche gol in più poteva arrivare, ma è stato sfortunato. Penso che farà un finale di stagione importante e potrà essere determinante per la corsa salvezza del Frosinone. Basta vedere quanto fatto con la Juve: il gol, il lavoro per la squadra, la corsa”.

La rete è un premio per essere voluto rimanere a Frosinone? Qualche club si è interessato a lui a gennaio come è venuto a galla?

“Diversi club, sia in Italia che all’estero, dove è venuta fuori una possibilità importante. Lui ha sempre la sua volontà di rimanere a Frosinone, per raggiungere i suoi obiettivi. Non gli piace lasciare le cose a metà”.

Come lo ha sentito dopo Torino?

“Fare gol alla Juve è stata una soddisfazione personale vista la caratura dell’avversario, ma dopo la partita era sempre lo stesso Cheddira: concentrato, con i piedi per terra e già proiettato sulle prossime sfide”.

Il sogno nel cassetto rimane il Napoli: gli azzurri lo seguono?

“Sicuramente il Napoli lo sta seguendo. Speriamo innanzitutto che lui ora possa raggiungere continuità di minutaggio e che possa dimostrare le sue qualità. In tutte le partite che ha giocato, la prestazione l’ha sempre fatta. Il suo contributo l’ha sempre dato. Nella prima parte di stagione è stato determinante. Leggevo una statistica sul fatto che con lui in campo da titolare siano arrivate solamente 4 sconfitte. Sarà un caso, ma è importante e può dare una grossa mano a Di Francesco che ha puntato su di lui”.