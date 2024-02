ESCLUSIVA SI Agente Dybala: “Momento magico? Felice della tripletta. Champions, Roma credici”

Tre reti di Paulo Dybala stendono un Toro che ha venduto cara la pelle. Il rendimento – unito fino a qui ad una maggiore fortuna dal punto di vista della condizione fisica – dell’argentino è stato un crescendo dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina: sono già sei le reti della Joya, che sta vivendo un grande momento di forma e che fa ben sperare i tifosi giallorossi per questo finale di stagione. Inutile dire che dall’eventuale continuità di prestazioni della propria coppia principe del reparto avanzato passi molto delle sorti della Roma, sia per la corsa ad un posto in Champions League che per il prosieguo del cammino in Europa League.

In esclusiva per SPORTITALIA Jorge Antun, agente di Dybala, è intervenuto brevemente per esprimere la propria soddisfazione riguardo a questo hat-trick: “Momento magico? Paulo ed io siamo felici per questa tripletta” – ha affermato il procuratore – “che è valsa una vittoria per la Roma. Quarto posto con i suoi gol? I giallorossi devono crederci”.