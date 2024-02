Milan, attento! E’ pronto l’assalto ad un tuo big

C’è uno scenario di mercato che minaccia la tranquillità del rapporto che contraddistingue il Milan e Theo Hernandez. Come abbiamo anticipato lo scorso venerdì nel nostro editoriale, infatti, il francese è stato inserito dal Bayern Monaco alla stregua del primo della lista negli obiettivi da perseguire una volta che si consumerà in estate il divorzio da Alphonso Davies. Il terzino canadese ha infatti la scadenza contrattuale con i bavaresi fissata per il giugno del 2025 e non mancano di certo i corteggiatori illustri e danarosi, pronti a ricoprirlo d’oro pur di strapparlo a Carlo Ancelotti ed alla Casa Blanca.

THEO, IL PREFERITO E’ automatico che un top club come il Bayern Monaco inizi da subito a prendere in considerazione le migliori alterative per non risultare impoverito ai nastri di partenza della stagione che verrà. A questo proposito è altrettanto certo che proprio il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez vada a rappresentare il preferito nella lista dei desideri del colosso tedesco.