Valentino Rossi, ora c’è anche la certezza: vogliono esserci tutti

Valentino Rossi ha scritto la storia della MotoGP, ma ora è pronto a emozionare anche nell’automobilismo: l’appuntamento è imperdibile

Quando si parla di Valentino Rossi, non si può non pensare alla sua scintillante Yamaha, pronta a battere qualsiasi concorrente e finire un pelo davanti a fine corsa, fino al gradino più alto del podio.

È successo talmente tante volte in passato da diventare un leitmotiv del weekend delle due ruote, con nove Mondiali conquistati alle spalle. Stiamo anche parlando dell’unico pilota della storia ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. A distanza di anni, il classe 1979, nonostante si sia impegnato in molti altri progetti, non ha perso la voglia di combattere con la velocità, ha deciso di salire su un’auto GT e competerà anche nel WEC, partecipando alla 24 Ore di Le Mans.

La notizia delle ultime ore, che poi è un’ufficialità rispetto a quanto già si sapeva, è che il Dottore tornerà a regalare emozioni anche in Italia, in uno dei circuiti più importanti per chi ama correre. Parteciperà, infatti, al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS a Monza, all’Autodromo Nazionale, nelle gare che si terranno il 21 e il 22 settembre. Anche se mancano ancora diversi mesi, sono appuntamenti che tengono dritte le antenne degli appassionati, che vorranno accorrere in massa anche solo per vedere che risultato riuscirà a conseguire il Dottore e per sostenerlo.

Valentino Rossi torna a Monza: come acquistare i biglietti e il costo

Non ci sarà solo Rossi ovviamente, ma molti piloti endurance che proveranno a contendergli la vittoria e che rispondono a case automobilistiche di alto livello, quali Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes – AMG e Porsche.

Nel 2023, infatti, per l’ex campione delle moto le cose non andarono così bene, anche perché ha dovuto vedersela con la sfortuna e alla fine ha vinto lei. In questa gara, sarà affiancato dal campione in carica Raffaele Marciello e Maxime Martin. Intanto, gli appuntamenti del weekend di settembre sono già fissati e scanditi: il venerdì si potrà entrare in autodromo per le prove libere.

Per il sabato, invece, il costo per le tribune aperte al pubblico e il paddock sarà di 20 euro, per la domenica ce ne vorranno 25. Per sabato e domenica, si può anche acquistare un abbonamento da 35 euro. La vendita dei biglietti si effettua sui siti monzanet.it e ticketone.it.