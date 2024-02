Sassuolo-Napoli: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora Sassuolo e Napoli scenderanno in campo per il recupero della 21^ giornata di Serie A. Sarà l’esordio di Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo, dopo l’esonero di Alessio Dionisi. Mentre per Francesco Calzona sarà la seconda gara di Serie A in pochi giorni, terza alla guida del Napoli a una settimana dall’inizio dell’incarico.

I neroverdi devono reagire dopo il bruciante ko di Empoli. La squadra con la nuova guida tecnica, seppur ad interim, di Bigica è stata “caricata” di responsabilità dopo l’esonero di Dionisi. Il Napoli, ugualmente, arriva dal pareggio subito nel finale di Cagliari-Napoli da Zito Luvumbo e cerca 3 punti fondamentali per conservare ancora speranze di posizionamento Champions.

Le formazioni di Sassuolo e Napoli

Bigica decide di non rivoluzionare la formazione neroverde rispetto al suo predecessore Dionisi. Il Sassuolo scende in campo contro il Napoli con Consigli tra i pali; difesa con Pedersen, Tressoldi, Ferrari e Doig. A centrocampo il duo Racic e Matheus Henrique. Dietro l’unica punta Pinamonti ci sono Bajrami, Thorstvedt e Laurienté.

Calzona nel suo Napoli cambia in difesa, a centrocampo e in attacco. Esclusi Mazzocchi, Olivera, Juan Jesus, Zielinski e Raspadori, dentro Di Lorenzo, Mario Rui, Ostigard, Traorè e Politano. Il Napoli sarà dunque così schierato: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Traorè; Kvaratskhelia, Osimhen e Politano.