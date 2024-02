Sinner numero 1 al mondo: ecco cosa succede

Sinner tornerà presto in campo con un obiettivo preciso: diventare numero uno al mondo. Il parere degli esperti riguardo la potenziale tempistica

Grazie ai trionfi all’Australian Open e all’Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina indelebile del tennis italiano attestandosi come il nuovo numero tre della classifica mondiale. Un traguardo che nessun esponente azzurro aveva mai raggiunto nell’Era Open e che adesso lo proietta dritto verso il trono attualmente occupato da Novak Djokovic.

Reduce dal titolo conquistato in Olanda, il classe 2001 altoatesino si è goduto qualche giornata di meritato riposo e poi è tornato ad allenarsi in vista del prosieguo di stagione. Il suo rientro in campo avverrà la prossima settimana in California, dove è in programma il primo appuntamento del Sunshine Double, il Masters 1000 di Indian Wells. Qui Jannik potrebbe già scalare un’altra posizione ai danni di Carlos Alcaraz nelle seguenti eventualità:

Se vincesse il torneo;

Se raggiungesse un piazzamento uguale o migliore a quello dello spagnolo dalle semifinali in avanti;

Se lo spagnolo venisse eliminato agli ottavi o prima;

Se uscisse agli ottavi e lo spagnolo venisse poi eliminato ai quarti;

Sinner numero uno al mondo entro Natale? I bookie ci credono, ecco le quote

Sinner, dunque, potrebbe presto trovarsi ad occupare la seconda piazza della classifica Atp. Ma quando, invece, potrebbe diventare numero uno al mondo? Tecnicamente, il sorpasso su Djokovic non è lontanissimo essendoci ‘sole’ 1615 lunghezze di distacco tra i due. C’è da dire, però, che i punti in ballo di qui all’estate sono talmente tanti che risulta difficile fare una previsione. Peraltro, il serbo non sembrerebbe per nulla intenzionato a cedere la corona troppo facilmente.

In ogni caso, i bookmakers ci credono: secondo le principali agenzie di scommessa, Sinner ha buone possibilità di salire sul gradino più alto del podio nel giro di qualche mese. L’attestarsi dell’azzurro come nuovo numero uno al mondo entro Natale è infatti caratterizzato da quotazioni abbastanza basse. Better e GoldBet, ad esempio, lo offrono intorno al 2.00, mentre Snai e GazzaBet rispettivamente a 2.50 e 2.55.

Numeri che la dicono lunga su quanto Jannik sia ormai diventato nell’immaginario collettivo il cosiddetto uomo da battere. Staremo a vedere se riuscirà effettivamente a rispettare le attese nel prossimo futuro. Intanto, vi ricordiamo che il torneo del suo rientro in campo avrà luogo dal 6 al 17 marzo.