Cannibile Pogacar: un alieno in Piazza del Campo. Fuga epica, la Strade Bianche è sua

Il cannibile mattatore. Riparte da dove aveva finito Tadej Pogacar, che conquista la Strade Bianche dopo un’impresa d’altri tempi. Vittoria numero 64 in carriera per il fuoriclasse sloveno, che ha salutato la compagnia sul tratto in sterrato di Monte Sante Marie a 81 chilometri dal traguardo. Secondo, a 2 minuti e 44 secondi, il lettone Toms Skujins, terzo il belga Maxime Van Gils. Dopo 5h19’45” di corsa, un alieno è atterrato in Piazza del Campo a Siena. Subito dopo il traguardo è sceso dalla bici, l’ha impugnata e l’ha sollevata al cielo.

La certificazione di un trionfo, l’istantanea dell’ennesima impresa del campione all’esordio stagionale. Nella top ten anche Davide Formolo (settimo) e Filippo Zana (nono), combattivi fino alla linea del traguardo.