È ufficiale, si è appena dimesso: choc per uno storico club italiano

Ha rassegnato le dimissioni, è arrivata l’ufficialità: storico club sotto shock. Ecco tutti i dettagli di questo inatteso colpo di scena

Nello sport regnano sovrani i risultati. Tutti coloro che lavorano nello sport in tutti i suoi gangli, sanno che il loro impiego è a tempo determinato.

Ogni professionista dello sport sa bene che la durata del proprio contratto non è stabilita da quest’ultimo bensì dal campo di gioco. Un paio di risultati negativi o al di sotto delle aspettative e perfino un accordo pluriennale diventano carta straccia.

Insomma, in un’epoca come la nostra in cui la stabilizzazione professionale è ad appannaggio di sempre meno lavoratori, gli sportivi sono i più precari anche se privilegiati visti i sontuosi stipendi che percepiscono. E poi ci sono gli imprevisti del mestiere, il proverbiale fulmine a ciel sereno come le dimissioni che hanno spiazzato uno storico club.

Basket, sono ufficiali le dimissioni di Paolo Vazzoler, Presidente di Universo Treviso Basket

Una decisione che ha colto tutti alla sprovvista quella di Paolo Vazzoler che dopo 10 anni lascia la poltrona più importante di Universo Treviso Basket. La scelta di dimettersi da Presidente, dettata da motivi personali, è stata comunicata ai soci del Consorzio Universo Treviso dopo averne discusso con il Cda di Treviso Basket.

Nessuna indecisione al riguardo: Vazzoler, una bandiera del basket trevigiano, ha ribadito di voler porre fine subito, senza attendere la fine della stagione, alla sua lunga esperienza al vertice del club trevigiano.

Comunque, nessun vuoto di potere proprio nel clou della stagione: il nuovo Presidente è il notaio Matteo Contento, da sempre vicino a Treviso Basket visto che è stato proprio quest’ultimo il regista della rifondazione, 10 anni fa, di Treviso Basket, conditio sine qua non per il ritorno del club in massima serie.

E da quanto filtra, il notaio Matteo Contento è stato accolto con grande fiducia dai consorziati (“Siamo in buone mani“) anche se non è ancora chiaro se Vazzoler, oltre al ruolo di Presidente, lascerà anche la poltrona nel Cda.

Quel che è certo è che squadra e società perdono una figura importantissima che in questi dieci anni si è fatta in quattro per il ritorno al vertice del basket trevigiano dopo il disimpegno della famiglia Benetton. Insomma, le inopinate dimissioni di Vazzoler, quando la stagione è entrata nel vivo, sono una vera scossa tellurica per tutto l’ambiente del basket trevigiano.

L’auspicio, a questo punto, è che la mossa a sorpresa dell’ex numero 1 non destabilizzi la squadra, con i ragazzi che, pertanto, sono chiamati a una reazione d’orgoglio mettendo sul parquet quella stessa grinta che da giocatore metteva l’ormai ex Presidente Paolo Vazzoler.