Ultim’ora Formula 1, il Circus dice addio a un grandissimo volto

Brutte notizie per gli appassionati di Formula 1, addio a un grandissimo protagonista del mondo delle quattro ruote

Non comincia nel migliore dei modi per gli appassionati di Formula 1 e per tutti i tifosi la stagione 2024. A poche ore dal via è arrivato infatti il Circus è stato travolto da una notizia per certi versi spiazzante. L’addio a un grandissimo volto, protagonista del mondo delle quattro ruote per più di vent’anni, è ormai vicino. Una vera tegola sul morale di tutti quegli appassionati che pensavano di poterlo vedere in pista ancora a lungo.

Il tempo passa per tutti, non fa sconti, e arriva un momento in cui bisogna tenere conto delle proprie esigenze fisiche, oltre che delle proprie passioni. Senza dimenticare che uno sport come la Formula 1, in cui si mette ogni weekend (o quasi) a rischio la propria vita richiede in certi casi come garanzia la competitività. Senza quella, per alcuni piloti di alto livello può mancare la spinta motivazionale necessaria per mettersi alla guida.

Sorprende quindi, ma fino a un certo punto, che un grande protagonista del Circus abbia scelto l’immediata vigilia del Mondiale per mettere le mani avanti e far capire ai suoi sostenitori che questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui lo vedremo in pista.

Shock nel mondo della Formula 1, Alonso più vicino al ritiro: l’annuncio spiazza i tifosi

Non c’è ancora nulla di sicuro. Non sappiamo se davvero Fernando Alonso appenderà il proprio casco al muro al termine del 2024. Di certo la tentazione è però forte, e in questo momento lo stesso pilota spagnolo ha più di un dubbio sulla possibilità di continuare a gareggiare anche dopo questa stagione.

“Non so se voglio ancora correre“, ha sentenziato Alonso, parlando apertamente in conferenza stampa: “In questo momento sono pieno di energie, ma il calendario è impegnativo e chissà cosa può accadere“.

Forse, se il mondo della Formula 1 fosse più simile a quello in cui, una ventina d’anni fa, lui riusciva a dominare, a bordo della sua storica Renault, avrebbe ancora voglia di continuare a gareggiare. Oggi però anche questo sport è cambiato, il calendario si è fatto più fitto e all’orizzonte si profila una rivoluzione che potrebbe tentarlo ma anche dissuaderlo dal continuare.

Spiega l’ex pilota Ferrari: “Con il nuovo regolamento, dal 2026, potrebbe cambiare tutto e non so se avrò voglia di mettermi ancora alla prova. Mi prenderò qualche gara per decidere“. Una scelta definitiva non c’è dunque ancora stata, ma le parole di Alonso non possono lasciar tranquilli i tifosi. Meglio prepararsi al “peggio”: questa stagione potrebbe essere l’ultima di un pilota che, comunque andranno le cose, ha lasciato un segno indelebile nella storia del motorsport.