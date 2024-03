Il Bologna vince a Bergamo contro l’Atalanta. 1-2 per i rossoblù di Thiago Motta che allungano sulla squadra di Gian Piero Gasperini a +5 e mantengono il +4 sulla Roma. La Dea rallenta con due ko un pari nelle ultime tre. La formazione di Motta ha cambiato passo da inizio febbraio mettendo in fila sei vittorie di fila.

Atalanta avanti con Lookman, Bologna sornione

Gasperini e Thiago Motta scelgono le loro formazioni migliori. Nella Dea tornano titolari De Roon e Zappacosta, mentre nel Bologna si rivede Calafiori. L’Atalanta comincia subito fortissimo la gara dalla fascia sinistra e il Bologna soffre immediatamente. la prima ottima occasione capita sul piede di De Ketelaere che conclude però alto. Il Bologna risponde con un colpo di testa di Fabbian, che però non inquadra la porta. I neroazzurri poggiano molto sulle giocate di Lookman che parte largo, ma con il belga ex Milan che fa movimenti simili non riescono a riempire bene l’area.

Al minuto 28, poco dopo che Gasperini ha suggerito allo stesso De Ketelaere di accentrarsi, una bella palla giocata dal belga libera Zappacosta al tiro. La conclusione potente dell’ex Chelsea trova Skorupski che ribatte, ma al centro area c’è Lookman che torna al gol dopo oltre due mesi, alla prima da titolare dopo la Coppa d’Africa. Atalanta-Bologna 1-0 e così si va all’intervallo.

Il Bologna ribalta la gara

In avvio di secondo tempo, Motta sorprende coi suoi cambi: fuori Posch ammonito e Orsolini, dentro Lucumì con Beukema che scala terzino destro e Saelemaekers con Ndoye che si sposta da sinistra a destra. Comincia una nuova partita con la Dea limitata soprattutto nella spinta a sinistra. Il Bologna ha una buona occasione per pareggiare al 54’ con Calafiori di testa su angolo, ma pur essendo forte la conclusione Carnesecchi se la ritrova tra le braccia.

Tra il minuto 57 e il minuto 61, il Bologna ribalta l’Atalanta. Dopo l’inserimento di Urbanski per uno spento Fabbian, il Bologna prova a sfondare centralmente e ci riesce. Zirkzee fa passare il pallone nella mischia al limite dell’area sul pallone si avventa Saelemaekers che viene colpito dal tentativo di rinvio di Koopmeiners. Non ci sono dubbi per La Penna, è rigore. Zirkzee va dal dischetto e freddissimo trasforma. 1-1. Pochi minuti e il Bologna sfonda sulla destra, la palla finisce poi al limite per Ferguson che al volo fa partire un sinistro rasoterra imprendibile per Carnesecchi: 1-2 Bologna sull’Atalanta. Il finale non regala ulteriori emozioni e i rossoblù portano a casa la sesta vittoria consecutiva.