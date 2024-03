Serie B, il Como fa suo lo scontro diretto col Venezia. La Samp riemerge contro la Feralpi

La Serie B, dopo il turno infrasettimanale e le gare in anticipo di ieri, per una volta ha concentrato il clou della sua giornata alla domenica pomeriggio. Un pomeriggio importante per il destino della promozione diretta con il big match tra Como e Venezia, che ha premiato i lariani. Successi importanti in trasferta anche per il Pisa di Aquilani a Cittadella, del Catanzaro nel derby calabrese col Cosenza e della Sampdoria a Piacenza contro la Feralpi Salò.

Serie B equilibratissima: sorpasso promozione per il Como

Il Como bissa la vittoria nel derby col Lecco e, al Senigallia, vince contro il Venezia che era imbattuto da quasi un mese (3 vittorie e un pareggio). A decidere la gara è il 10° gol in campionato dell’ex Milan Patrick Cutrone che segna il gol decisivo al 90’, Un successo che mette il Como di Fabregas davanti al Venezia di Vanoli, al secondo posto in attesa del risultato della sfida tra Modena e Cremonese. E dietro un Parma sempre più involato verso il ritorno in Serie A.

Colpo del Catanzaro in zona playoff

Salto in avanti dentro la zona playoff anche per il Catanzaro. La formazione di Vivarini fa il colpo nel derby contro il Cosenza. Al San Vito Marulla, il Catanzaro vince 0-2, conducendo una gara concreta e senza fronzoli grazie alle reti del solito Iemmello e di Biasci. Una vittoria che bissa quella dell’andata, sempre per 2-0 e tiene il Catanzaro imbattuto nei derby contro il Cosenza dal 2016, quando la gara si disputò in C e non in Serie B.

Pisa e Sampdoria vittorie importanti

Vincono fuori casa anche Pisa e Sampdoria, rispettivamente al Tombolato di Cittadella e al Garilli di Piacenza contro la Feralpi Salò. Le squadre di Aquilani e Pirlo con questa vittoria fanno come da tradizione della Serie B un salto in avanti importante nella pancia della classifica. Al Pisa basta un gol di Barbieri nel finale della gara, mentre la Sampdoria si impone con un netto 1-3 sulla Feralpi Salò ferma al penultimo posto e che non riesce a dare continuità al successo di La Spezia.

Bari e Spezia, Ascoli e Reggiana: vince la paura di perdere la Serie B

Solo tre pareggi nelle altre gare di Serie B. Ascoli e Reggiana non vanno oltre lo 0-0, nonostante l’espulsione di Emiliano Viviano a poco meno di 20 minuti dalla fine. Mentre, il Bari di Iachini si ferma ancora questa volta in casa contro lo Spezia. La formazione di Luca D’Angelo conquista un punto che cambia poco. A fissare il risultato sull’1-1, il gol del vantaggio di Mateju per i liguri e di Sibilli per il pari dei pugliesi.