Verstappen, che mazzata: Hamilton lo annienta

Brutto colpo per Max Verstappen, il tre volte campione del mondo è stato annientato da Hamilton: cosa è successo

Nonostante tre mondiali vinti, o meglio dominati, Max Verstappen deve ancora lavorare duro per riuscire a raggiungere determinati traguardi. Per quanto sia ormai da tre anni un autentico dittatore in Formula 1, il pilota olandese resta ancora lontano da Lewis Hamilton. Lo dimostra quanto accaduto negli ultimi giorni. Il pilota inglese è riuscito infatti ad ‘annientare’ completamente il proprio rivale, ancora prima di tornare a sfidarlo in pista.

Nonostante i record frantumati, Verstappen deve ancora lavorare per riuscire a superare Hamilton. E a dirlo non sono tanto i numeri, quanto l’affetto che molti appassionati di Formula 1 continuano a riversare sul pilota Mercedes (e futuro pilota Ferrari), piuttosto che sul campione Red Bull.

D’altronde, sono i risultati a permettere ai campioni del motorsport di conquistare nuovi tifosi, e a livello di vittorie Lewis resta ancora molto avanti rispetto a Max, l’unico probabilmente tra i piloti attualmente in attività a poter godere di un tifo simile a quello che una volta colorava di rosso le tribune dei circuito, quell’affetto che il popolo Ferrari indirizzava verso un nome leggendario: Michael Schumacher.

Verstappen, che batosta: tutti fanno il tifo per Hamilton

Se il pilota tedesco resta inarrivabile nell’immaginario collettivo, Hamilton negli scorsi anni è riuscito a fare passi da gigante, a bordo della sua Mercedes per lungo tempo irragiungibile. Ed è anche per questo motivo che si è guadagnato l’affetto non solo di tanti tifosi inglesi e tedeschi, ma anche di tantissimi campioni del mondo dello sport. Compresi tanti giocatori del Bayern Monaco.

A rivelarlo sono stati gli stessi calciatori del club bavarese in una divertente intervista pubblicata sui canali social della società campione di Germania. Nonostante qualche voce fuori dal coro, il pilota più tifato dalla squadra si è rivelato essere proprio il sette volte campione del mondo.

Se da un inglese come Harry Kane non ci si poteva aspettare risposta diversa, in realtà più di metà della rosa del Bayern ha confessato di fare il tifo per Hamilton in questa stagione 2024. Tra i tanti a supportare il futuro pilota Ferrari anche Alphonso Davies, Neuer, Gnabry, Dier e Upamecano.

E se qualcuno ha provato a dare una risposta originale, affermando si fare il tifo per Lando Norris e Oscar Piastri della McLaren, Pierre Gasly dell’Alpine, a sorprendere è il fatto che un fenomeno come Verstappen raccolga sì diversi consensi, ma non tanti quanti ci si sarebbe potuti aspettare. Faranno il tifo per lui Laimer e ovviamente il connazionale de Ligt. Una percentuale di tifosi piuttosto bassa per un tre volte campione del mondo.