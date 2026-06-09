In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli.

Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 8 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

00:05 Live concluso. Segui tutti i nostri aggiornamenti sul sito di Sportitalia.

00:02 Situazione mercato esterni Roma: Greenwood e Summerville sono i due nomi che resistono in cima alla lista, come anticipato da Alfredo Pedullà. Soprattutto per l’inglese i giallorossi cercheranno la strada migliore, pur conoscendo costi elevati e concorrenza temibile. Tzolis e Paixao, come Brahim Diaz e Ruggeri non sono piste oggi concrete. La settimana appena cominciata invece sarà dedicata ai rinnovi.

23:59 Esclusiva Pedullà: Giungono conferme sull’interesse dell’Avellino per Gabriele Artistico. L’attaccante è rientrato alla Lazio dopo la bella parentesi (per lui, non per il club, retrocesso in C) con lo Spezia. Nelle ultime ore gli irpini hanno alzato il pressing, Artistico è considerato una prima scelta (piace anche Pecorino) e gli ottimi rapporti con la Lazio visto alcune precedenti operazioni di mercato (Milani, Crespi) possono fare la differenza.

23:33 Secondo quanto riportato su Alfredo Pedullà, per Provedel: in settimana, ci sarà un confronto tra il suo entourage e l’Inter. Si parlerà di durata (biennale) e ingaggio. La Lazio chiede 4-5 milioni, ma prima vuole avere la certezza di riaccogliere Mandas.

23:25 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Armand Laurienté può lasciare il Sassuolo, ma solo alle condizioni giusto. Il prezzo è fissato a circa 25 milioni (bonus compresi). Il Besiktas di Vincenzo Italiano è fortemente interessato, su richiesta dello stesso ex tecnico del Bologna. La proposta dei turchi però parte da 15 milioni più bonus e dunque serve di più. Nel giro di 48-72 ci sarà un nuovo confronto per decidere se procedere e alzare la proposta. Nelle ultime ore ci sono stati sondaggi anche di un altro paio di club, qualche indizio porta all’Olympique Marsiglia che probabilmente dovrà salutare Greenwood (seguitissimo da diversi club, Roma in testa).

23:06 L’Atalanta ha anche Mandela Keita tra i giocatori nella lista per sostituire il partente Ederson. È quanto emerge da una notizia in esclusiva di Gianluigi Longari l.

22:55 Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, Davide Frattesi resta nella lista di Luciano Spalletti per la sua Juventus. Il centrocampista dell’Inter è stato cercato dal Napoli in diverse occasioni. Oggi potrebbe attrarre l’interesse di qualche club di Premier League.

Gianluigi Longari arricchisce lo scenario: È confermato il gradimento dell’Inter nei confronti di Andrea Cambiaso della Juventus. L’esterno può diventare un’opzione prioritaria per i nerazzurri qualora l’assalto a Marco Palestra dell’Atalanta non dovesse andare a buon fine. L’ipotesi di scambio con Carlos Augusto potrebbe diventare valida anche per Frattesi che come riportato da Alfredo Pedullà piace a Spalletti.

22:10 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, Julian Alvarez continuerebbe a preferire il Barcellona (qui l’articolo). Ma Florentino Perez e il Real Madrid sarebbero pronti a scoprire le carte e offrire 150 milioni per l’argentino dell’altra squadra di Madrid.

🚨 ‼️ Il Real Madrid ha pronta un’offerta da 150 per Julian Alvarez dell’Atletico Madrid. La volontà del giocatore è, come anticipato, quella di privilegiare il Barcelona che resta la prima scelta dell’attaccante argentino. https://t.co/gpoNfi1hvk — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2026

20:40 Guido Angelozzi, che ha appena lasciato il Cagliari, tiene vivi i contatti per tornare allo Spezia.

19:51 Pietro Accardi nuovo DS del Cagliari: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina come nuovo Direttore Sportivo del Club di Pietro Accardi, che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029.

Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Qui, dopo il ritiro, ha cominciato la sua carriera dirigenziale: inizialmente come Team Manager, poi nel 2016 – ad appena 34 anni – in qualità di Direttore Sportivo, ruolo che ricoprirà sino all’estate 2024″.

19:35 Verona, nuovi dialoghi con Marco Baroni in attesa di una decisione definitiva.

Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino

19:22 Torino, Ignazio Abate verso la panchina granata. Pronto un contratto fino al 2028.

18:31 Sempre in casa Monza, c’è da registrare un addio: è quello del DS Nicolas Burdisso.

17:34 Monza, si riparte da Paolo Bianco per la nuova stagione.

16:20 Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso: è lui il nuovo allenatore.

14.20 Rodolfo Arruabarrena ad un passo da diventare il nuovo allenatore del Boca Juniors. Secondo Olé manca davvero poco. Ha già allenato il Boca dal 2014 a 2016 vincendo un Campionato e una Copa Argentina.

14.10 Al di là delle recenti informazioni che lo accostano ad altri top club, la prima scelta di Julian Alvarez resta il Barcelona. Il tutto resta chiaramente subordinato al trovare un accordo con l’Atletico Madrid qualora i Colchoneros dovessero aprire a una partenza dell’argentino. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

🚨 Al di là delle recenti informazioni che lo accostano ad altri top club, la prima scelta di Julian Alvarez resta il Barcelona. Il tutto resta chiaramente subordinato al trovare un accordo con l’Atletico Madrid qualora i Colchoneros dovessero aprire a una partenza… pic.twitter.com/h3n5wtN2bV — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2026

13.00 Modena, ufficiale Nereo Bonato è il nuovo direttore sportivo del club.

12.30 Monza, rivoluzione in casa brianzola. Andranno via sia Nicolas Burdisso che l’allenatore Paolo Bianco sul quale c’è l’interesse del Pisa. Così riporta il nostro Luca Cilli.

12.20 Lecce, nonostante il forte gradimento Sean Sogliano ha preferito declinare la proposta del club che l’aveva cercato per il post-Corvino.

12.05 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, Parma soprattutto ma anche Lazio e Fiorentina seguono Isak Bjerkebo. Ala sinistra svedese classe 2003′ del Sirius. In stagione ha segnato 9 gol e fornito 2 assist in 10 partite nel massimo campionato svedese.

Excl 🚨 Anche la serie A accende i fari su Isak Bjerkebo 🇸🇪 esterno offensivo del Sirius. Il Parma, oltre a Fiorentina e Lazio stanno seguendo da vicino la crescita del classe ‘03, autore di 9 gol in 10 presenze in campionato. pic.twitter.com/YgiocWcjZ8 — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2026

11.30 In casa Fiorentina è da valutare il futuro di Moise Kean: secondo Tuttosport, in caso di partenza piace Andrea Pinamonti.

10.00 Esclusiva SI: secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Kasimpasa sarebbe su Issiaka Kamate, classe 2004 dell’Inter.