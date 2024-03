Lazio, Pedro: “Champions? Peccato sia finito il sogno”

Dopo il match dell’Allianz Arena, perso 3-0 dalla Lazio contro il Bayern Monaco, Pedro ha commentato la prestazione e il percorso della squadra allenata da Maurizio Sarri attraverso i microfoni di Lazio Style Channel.

Ecco le sue parole: “È un peccato, è finito il sogno Champions che avevamo tutti. Era una bella opportunità per fare qualcosa di speciale per il club. Abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo è stato più difficile. Con il terzo gol partita finita, era difficile recuperare la palla nonostante il pressing. Veramente un peccato. Il secondo gol è stato molto pesante prima dell’intervallo. Abbiamo iniziato bene anche la ripresa ma poi il terzo ha chiuso la partita“.

Su cosa la Lazio si può tenere: “Se dobbiamo trovare qualcosa di positivo, ci teniamo la grande partita all’andata. Ci deve dare fiducia per il futuro. Potevamo fare qualcosa in più, ma è andata così. Il gol di Provedel verrà ricordato per sempre, la rete mia a Glasgow è stata bella e importante soprattutto perché di testa che non la uso quasi mai per segnare. Mi tengo questo ricordo“.