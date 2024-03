Dopo la vittoria dell’andata per 2-0, il PSG vince anche in Spagna, in casa della Real Sociedad, e accede ai quarti di finale di Champions League. 2-1 il risultato in finale a favore della formazione di Luis Enrique, che può continuare a cullare il sogno europeo, grande obiettivo della dirigenza transalpina.

Le formazioni

Imanol Alguacil propone un 4-3-3 con Remiro in porta, reparto arretrato formato da Traorè, Zubeldia, Le Normand e Galan. A centrocampo ci sono Mendez, Zubimendi, Merino; tridente d’attacco formato da Kubo, Andre Silva e Oyarzabal. Stesso modulo per Luis Enrique con Donnarumma tra i pali, Hakimi, Marquinhos, Hernandez e Mendes a formare la linea difensiva. Vitinha, Ugarte ed Emery a centrocampo, mentre in avanti spazio a Dembelè, Mbappé e Barcola.

La partita

La formazione francese parte subito premendo forte sull’acceleratore e la sblocca al 15′: Dembelé serve Mbappé che torna sul destro e incrocia alla grande battendo Remiro. L’asso francese va vicinissimo alla doppietta alla mezz’ora, sulla sua girata però si supera l’estremo difensore di casa. Il copione del secondo tempo è lo stesso: padroni di casa imprecisi, gli ospiti ne approfittano e trovano il 2-0 al 56′, sempre con Mbappé: Lee fa correre l’attaccante che brucia in velocità Zubeldia e batte ancora una volta Remiro. Merino all’89’ prova a riaprire la partita ma ormai è troppo tardi.

Qualificazione raggiunta dunque per il PSG, che dopo i deludenti piazzamenti degli ultimi anni vuole arrivare il più lontano possibile in quello che da anni è l’obiettivo primario della dirigenza transalpina. Buona prova da parte di tutto il collettivo di Luis Enrique, ottima la prestazione di Mbappé che vuole regalarsi il trofeo dalle grandi orecchie nelle sua ultima stagione a Parigi. Termina qui il cammino della Real Sociedad.