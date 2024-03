Inter sempre più convincente e dominante: intrapresa con grandissima determinazione la direzione dello Scudetto. È una macchina perfetta. I dati non mentono mai e il cammino è sempre più straripante. Come evidenziato dal reparto statistico di OptaPaolo, i nerazzurri hanno vinto nove partite di fila in Serie A per la prima volta con Simone Inzaghi allenatore, l’ultima volta a riuscirci risaliva infatti al periodo tra gennaio e aprile 2021 (11 in quel caso con Antonio Conte in panchina). Un cammino pressoché perfetto, seppur il calendario sia insidioso perché il Genoa ieri ha dato parecchio fastidio ai nerazzurri, che sabato saranno di scena al Dall’Ara di Bologna per una prova complicata contro un assetto lanciato e pronto a dare tutto per blindare il quarto posto. Poi la trasferta a Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid.



Percorso straordinario

Con il poker rifilato all’Atalanta nel recupero, i nerazzurri si erano già issati in cima a una graduatoria speciale: l’Inter è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei. 69 reti, superati Liverpool e Bayern Monaco. Ed è anche la miglior difesa dei maggiori 5 campionati europei con 13 reti subite. Cosa chiedere di più? L’attenzione fino al termine della stagione perché il cammino dell’anno scorso in Europa è stato sicuramente foriero di una consapevolezza accresciuta esponenzialmente. I dettagli faranno la differenza. Contro il Genoa l’assetto ha dimostrato di saper soffrire, adattandosi a ogni contingenza. Insomma, tutto è sotto controllo. Uno staff d’intelligence perfetta, governata da Inzaghi. Numeri, qualità, quantità e… tanta passione. È sempre quella a muovere le anime, anche quelle del pallone. La straordinarietà del percorso netto risiede nella capacità di vincere in ogni modo.